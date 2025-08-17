Acquista il giornale
Ceparana scalda i motori: "Tante novità in squadra"

Al via la preparazione in vista del prossimo campionato di Prima categoria. In panchina confermato coach Marco Tarasconi. "L’obiettivo è la salvezza".

di ILARIA GALLIONE
17 agosto 2025
La rosa del Ceparana al via nel prossimo campionato di Prima categoria

Il Ceparana Calcio si è ritrovato al completo per iniziare la preparazione precampionato, sotto la direzione del confermatissimo mister Marco Tarasconi. "Dopo i primi due giorni di messa in moto – spiega il ds Marco Giannarelli – da domani si inizierà a fare sul serio. La squadra è fatta e siamo contenti del nostro lavoro. Siamo soddisfatti dei nuovi arrivati e di chi ha scelto di rimanere con noi. Siamo pronti per affrontare al meglio la prossima stagione di Prima categoria".

A presentare i nuovi innesti è proprio il direttore sportivo che, insieme allo staff tecnico, ha messo a segno colpi importanti. "Simone Bertano è un difensore fisico ed esperto che abbiamo prelevato dal Levanto. Per completare la retroguardia sono arrivati anche Andrea Chiappucci, grande conoscitore del campionato, ex Filattierese, e Cristiano Angeli, difensore ex Bolanese. Anche il centrocampo è stato rinforzato. Sono tornati Mattia Lorenzini, dopo le esperienze di Castelnuovo e Bolano, e Daniel Agolli, centrocampista di belle speranze, dopo la parentesi alla Forza e Coraggio. A metà campo è stato inserito anche Filippo Galli centrocampista classe 2007 prelevato dal Forte dei Marmi. Come esterno offensivo abbiamo puntato su Mattia Simonini ex Serricciolo e Bolanese. Da quest’ultima è arrivato pure Francesco Tarasconi, attaccante cresciuto nello Spezia e nella Carrarese.

Dopo le esperienze con Fezzanese e Pontremoli Jacopo Barabino, trequartista, farà parte del nostro gruppo. In attacco tornerà l’esperto Francesco Valletta, dopo aver girato un po’ tra Liguria e Toscana e dopo l’ultima annata al Mulazzo dell’amico Strata. Il reparto offensivo potrà contare anche su Davide Gasparotti che ha vinto il campionato in Toscana a Piazza al Serchio prima di rientrare in Liguria ad Ameglia e al Magra Azzurri". Idee molto chiare per il club rossonero che è ben focalizzato sul raggiungimento dei propri obiettivi: "L’intento della società è arrivare prima possibile alla quota salvezza. Poi si vedrà".

La rosa completa. Portieri: Simone Fiorito e Mauricio Grondacci. Difensori: Alessio Agolli, Cristiano Angeli, Simone Bertano, Francesco Bologna, Davide Braglia, Andrea Chiappini, Andrea Chiappucci, Soufien Fouqade, Alessandro Lotta, Andrea Scirocco, Filippo Sciuti. Centrocampisti: Daniel Agolli, Jacopo Barabino, Domenico Cariati, Filippo Galli, Alessandro Giorgi, Mattia Lorenzini, Luca Monticelli, Francesco Plicanti, Alessandro Terminello. Attaccanti: Andi Berisha, Davide Gasparotti, Gianmarco Simonini, Matteo Simonini, Francesco Tarasconi, Francesco Valletta. Allenatore: Marco Tarasconi. Vice allenatore: Jacopo Maria. Direttore sportivo: Marco Giannarelli. Team Manger: Gabriele Baldi.

Ilaria Gallione

