Ceparana trionfa contro Lerici nei playoff di Seconda categoria

Lerici

Ceparana

LERICI: Belloni, Naclerio M., Mora, Pesalovo, Barkallah, Naclerio A., Barcio (82’ Liotti), Maglione, Naclerio N. (71’ Gjonaj), Bellotti, Sturlese. (A disp. Manfredi, Iardella, Subashi, Bollero, Bonifazio, Reburati). All. Mora

CEPARANA: Fiorito, Chiappini, Bologna (46’ Braglia), Sciuti, Khalouq, Terminello, Giorgi (84’ Ferdeghini), Cariati, Maggiari (86’ Marianelli), Simonini, Scirocco. (A disp. Grondacci, Lotta, Mini, Berisha, Belakhdim, Plicanti). All. Tarasconi.

Arbitro: Ravenna di Chiavari

Reti: 28’ Maggiari (C), 39’ Naclerio A. (L), 81’ Cariati (C)

SAN TERENZO – Grande gioia per il Ceparana che festeggia la vittoria nella finale playoff di Seconda categoria contro i cugini del Lerici e continua così il sogno-promozione. Ora ad attendere i rossoneri ci sarà la fase regionale. Umore comprensibilmente diverso in casa dei locali che vedono sfumare le proprie ambizioni e, dopo un finale di stagione esaltante, avrebbero preferito un epilogo ben differente. Il tanto atteso match giocato al ’Falconara’ si sblocca al 28’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finta di Giorgi, velo e tiro di Maggiari che trafigge Belloni. Il pareggio arriva al 39’ e porta la firma di Naclerio A. che, dopo una bella triangolazione, sorprende il portiere avversario con un preciso pallonetto. I ragazzi di Mora provano a rendersi pericolosi in diverse occasioni alla caccia di un gol prezioso, ma non riescono a chiudere la sfida, nonostante gli svariati tentativi.

Il più propositivo si dimostra ancora una volta Antonio Naclerio, ma sulla propria strada trova un Fiorito in super giornata che con due interventi decisivi si laurea migliore in campo, salvando il risultato. Dall’altra parte la squadra di Tarasconi sembra in sofferenza, ma stringe i denti e nel finale trova il colpo del ko. All’81’ capitan Cariati in mezza rovesciata finalizza al meglio il cross di Terminello, trovando una rete che spegne le velleità dei rossoverdi e che regala ai suoi tifosi un’emozione grandissima.

Ilaria Gallione