Cerbaia, ora rialza la testa: "Siamo pronti a reagire"

La difficoltà del Cerbaia è ben evidente: solo 2 punti in quattro giornate, un allarme se confrontato agli 8 punti della scorsa stagione, risultano un percorso abbastanza al di sotto delle aspettative. Dopo la sconfitta subita domenica dalla "bestia nera" Atletico Maremma, ora la squadra deve affrontare la difficile trasferta contro la Cuoiopelli, un ostacolo che il Cerbaia è costretto a superare per invertire una rotta che si fa di giornata in giornata più pericolosa. Ma cosa si nasconde dietro questo falso avvio di stagione.

Quali meccanismi si sono inceppati?"Avendo incontrato le tre squadre più forti, – dice Cei – Orbetello, Massa Valpiana e Atletico Maremma, costruite per vincere il campionato, che assieme al all’Invicta Sauro, hanno effettuato in anticipo la preparazione estiva di 15 giorni. Questo gap noi lo stiamo colmando con il lavoro. Domenica se pur sconfitti di misura, la mia squadra ha mostrato di avere la condizione fisica al pari degli avversari. Siamo una formazione molto rinnovata e ringiovanita che ha bisogno di tempo per crescere. Se ci aggiungiamo anche che Paolini, il giocatore di spessore, acquistato per alzare il tasso tecnico, non ha ancora giocato un minuto per un infortunio, non aggiungo altro. Nel frattempo è sorto anche il problema del campo di Cerbaia, che ci costringe a giocare su quello di Tavarnuzze. E’ come essere ripartiti da zero".

Quindi è questione anche di sfortuna?"Più che altro di esperienza, in quanto contro l’Atletico Maremma dopo l’infortunio subito da Mazzoni, in attacco avevo schierati: Tomei (‘05), Di Fiandra (’04), Cirri (’07); giovani bravi che si sono comportati bene, ma in attacco non avevamo certo lo stesso spessore degli avversari".

G. Puleri