Cercasi campo. Il Siena ora valuta alternative al Berni per le gare in casa

Con il terreno del Berni di Badesse che settimana dopo settimana sta diventando sempre meno praticabile e nessuna certezza sulle tempistiche entro le quali il Comune potrà riappropriarsi dello stadio Franchi, la Robur si sta guardando intorno per trovare una soluzione alternativa, almeno nell’immediato, almeno per la partita di domenica 17 dicembre, con la Nuova Foiano. La società bianconera sta insomma valutando l’idea di trovare un altro campo in cui disputare le partite casalinghe. Una richiesta fatta a gran voce anche dall’allenatore Lamberto Magrini, al triplice fischio della partita con la Sinalunghese, condizionata dalle condizioni del Berni. L’ipotesi più realistica è quella dell’utilizzo del Manni di Colle Val d’Elsa, stadio scelto anche per la disputa dell’incontro di sabato con il Mazzola. Una scelta che però porterebbe Bianchi e compagni a giocare di sabato, visto che la ‘padrona di casa’ della struttura è la Colligiana, che milita nello tesso campionato del Siena. Tante le valutazioni che il Siena Fc dovrà quindi fare. Nei prossimi giorni se ne potrà sapere qualche cosa in più.