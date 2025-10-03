Cerretese, decidono i calci di rigore. La Sestese passa il turno di Coppa Italia
SESTESE 6 REAL CERRETESE 4 SESTESE: Giusti, Cucinotta (75’ Pisaneschi), Dianda (56’ Papucci), Pisaniello, Biondi, Burato (75’ Ciotola), Safina, Belli, Berti, Casati, Ermini (85’...
SESTESE
6
REAL CERRETESE
4
SESTESE: Giusti, Cucinotta (75’ Pisaneschi), Dianda (56’ Papucci), Pisaniello, Biondi, Burato (75’ Ciotola), Safina, Belli, Berti, Casati, Ermini (85’ Robi G.). A disp.: Giuntini, Gaffarelli, Robi A., D’Amato, Manganiello. All.: Polloni.
REAL CERRETESE: Cirillo, Orsucci, Dal Porto, Pievani (87’ Lapi), Tramacere, Mordagà (56’ Romiti), Melani (49’ Cappelli), Gargiulo (56’ Neri), Mallardo, Ferrara (65’ Shaid), Volpi. A disp.: Gronchi, Bargellini, Bouhafa, Sogli, Degl’Innocenti. All.: Petroni.
Arbitro: Scalisi di Carrara.
Reti: 8’ Cucinotta; 16’ Casati; 54’ e 64’ Mallardo.
SESTO FIORENTINO – Non basta una grande rimonta da 2-0 a 2-2 alla Real Cerretese per passare un altro turno di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo i calci di rigore, infatti, ai quarti ci va la Sestese, che il 12 novembre affronterà il Cenaia. Partita divertente al Torrini, dove le due compagini si dividono i tempi di gioco. Meglio i locali nel primo, che dopo poco più di un quarto d’ora conducono già 2-0, per effetto del vantaggio firmato da Cucinotta all’8’ e del raddoppio siglato appena otto minuti più tardi da Casati. La Real Cerretese accusa il colpo, ma non si disunisce. Nella ripresa i biancoverdi si riversano nella metà campo avversaria e, a loro volta, impiegano solo dieci minuti per ristabilire la parità con la doppietta di Mallardo (nella foto). Si va così alla lotteria dal dischetto, che premia la maggior precisione dei padroni di casa per 4-2.
Simone Cioni
Continua a leggere tutte le notizie di sport su