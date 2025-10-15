Cerretese - Montespertoli. Sfida che promette scintille

Primo turno infrasettimanale nel girone A di Eccellenza, formato da 17 squadre rispetto alle 16 del B. Per quanto riguarda le tre formazioni del circondario tutte le attenzioni sono puntate sul Palatresi di Cerreto Guidi, dove stasera alle 18 si sfideranno Real Cerretese e Montespertoli. Le due squadre sono separate in classifica da appena un punto in favore dei gialloverdi ospiti, che dopo cinque giornate sono ancora imbattuti con una vittoria (colta proprio in trasferta) e quattro pareggi. Dal canto loro anche la matricola ‘medicea’ ha perso una sola gara, proprio la prima disputata sul campo di caso contro la Massese due settimane fa, dopo la manutenzione del terreno di gioco. Uno l’ex di turno, si tratta del difensore del Montespertoli Vallesi, 17 presenze e un gol nella seconda metà di stagione 2018-‘19. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 5 maggio 2019 quando nell’ultima giornata dell’allora torneo di Promozione la Real Cerretese si impose con un netto 5-2, grazie anche alla doppietta di Melani, ancora capitano biancoverde. Alle 15 al Corsini di Fucecchio, invece, i bianconeri vanno a caccia del tris di vittoria ospitando l’ambizioso Sporting Cecina. Gli ospiti hanno tre punti in meno dei ragazzi di Menichetti, ma hanno già osservato il proprio turno di riposo. Con appena 2 reti subite finora il Fucecchio è la seconda retroguardia meno perforata del girone tanto che Del Bino è imbattuto da 286 minuti. Simone Cioni