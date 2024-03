Cerretese, obiettivo sgambettare la capolista. Il Montelupo ospita con fiducia il Belvedere

Turno casalingo in Promozione sia per Real Cerretese che Montelupo. Partiamo dal girone A dove i biancoverdi ’medicei’ ospiteranno alle 15 al Palatresi la capolista Viareggio (all’andata finì 1-1). I bianconeri hanno un vantaggio di ben 8 punti sulla squadra di mister Petroni, scivolata al 5° posto dopo il deficitario inizio di girone di ritorno. Visto il blasone e la forza dell’avversario, però, per bomber Bouhafa e compagni potrebbe essere la partita ideale per compiere l’impresa e tornare a correre in cerca di un posto per i play-off. Alla stessa ora al Castellani di Montelupo, invece, gli amaranto ricevono per il girone B il Belvedere, altro team di grande spessore che stazione attualmente al 3° posto con 16 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di mister Lucchesi. Montelupo che per l’occasione dovrà fare i conti con le squalifiche: saranno out l’esperto centrocampista Safina, il difensore Marrazzo e gli attaccanti Cintelli e Gueye. Capitan Corsinovi e compagni, però, vengono da due mesi di ottime prestazioni in cui hanno subito soltanto un gol.