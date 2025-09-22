Cerretese, un altro punto. Battini resta imbattuto

REAL CERRETESE 0SESTESE 0

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto (80’ Sogli), Pievani, Romiti (75’ Bargellini), Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara, Bouhafa, Nieri (83’ Volpi). A disp.: Cirillo, Tramacere, Cappelli, Lapi, Shaid, Degl Innocenti, Mallardo. All.: Petroni.

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, D’Amato (72’ Robi A.), Pisaneschi, Biondi, Cirillo, Dianda, Safina (65’ Burato), Berti, Ciotola (75’ Casati), Manganiello (80’ Ermini). A disp.: Giusti, Pisaniello, Belli, Mernacaj, Robi G. All.: Polloni.

Arbitro: Castorina di Lucca.

MONSUMMANO TERME – Allo Strulli (il Palatresi di Cerreto Guidi non è ancora disponibile dopo i lavori di manutenzione al terreno di gioco) vince il caldo con Real Cerretese e Sestese che si spartiscono la posta in palio al termine di una gara non bella e pesantemente condizionata dalle alte temperature di queste giorni. Alla fine, infatti, il pari a reti bianche rispecchia fedelmente quanto visto in campo. Ritmi bassi e pochissime occasioni da una parte e dall’altra. L’unica un po’ più ghiotta l’hanno avuta gli ospiti nel primo tempo, ma non sono riusciti a sfruttarla.

I ‘medicei’, dal canto loro hanno tenuto bene il campo in fase difensiva come fatto in tutte le gare ufficiali fin qui disputate, non per niente Battini è imbattuto da 360 minuti, ma a loro volta non sono riusciti quasi mai ad impensierire seriamente la Sestese, sempre ben organizzata. Dopo quello di Lucca, quindi, un altro punto che permette comunque alla Real Cerretese di continuare a smuovere la classifica, per raggiungere quanto prima l’obiettivo della quota salvezza.

Si.Ci.