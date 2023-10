Certaldo a mani vuote a Fidenza. Viola condannati da due palle ferme

borgo san donnino

2

certaldo

0

BORGO SAN DONINNO: Frattini, De Luca, Vecchi, Tarantino, Varoli, Som, Carollo(87’ Quitadamo), Rossi, Calmi (19’ Caniparoli, 76’ Abelli), Bingo (91’ Kashari), Lolli. A disp. Monteverdi, Davighi, Valcavi, Bisagni, Ferretti. All. Vangioni.

CERTALDO: Fontanelli, Innocenti (71’ Romei), Nunziati, Orsucci, De Pellegrin, Bassano, Barducci, Gargiulo (67’ Chiti, 77’ Ndiaye), Akammadu, Bouhamed (55’ Campagna), Becucci. A disp. Bruni, Chiti, Zanaj, Ndiaye, Razzanelli, Kapidani, Pagliai. All. Ramerini.

Arbitro: Laganaro di Genova (assistenti Liotta di San Donà di Piave ed El Hamdaoui di Novi Ligure.

Reti: 58’ rig. Bingo, 85’ Abelli.

Note. Ammoniti Bouhamed, Rossi, Bingo e Romei.

FIDENZA – Due palle da fermo condannano il Certaldo al Ballotta di Fidenza, nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Borgo San Donnino. Ancora zero gol fatti e zero punti in trasferta per i viola valdelsani che, dopo una prima fase di studio, sono comunque i primi a rendersi pericolosi. De Pellegrin ci prova da fuori area al 10’, ma Frattini non si lascia sorprendere e fa sua la sfera.

La gara prosegue sui binari dell’equilibro con la squadra di Ramerini che tiene bene il campo, mentre quella di casa si fa vedere per la prima volta dalle parti di Fontanelli poco prima della metà della frazione: sugli sviluppi di una punizione messa in area da Bingo è Varoli a non trovare di testa lo specchio della porta da ottima posizione. I padroni di cas insistono ed al 25’ vanno vicinissimi al vantaggio con il palo colpito da Lolli, ma il Certaldo risponde presente e sul ribaltamento di fronte ancora con De Pellegrin impensierisce seriamente l’estremo difensore locale, bravo a rifugiarsi in corner. La prima frazione non riserva altre occasioni degne di nota con il Borgo San Donnino che esercita una maggior supremazia territoriale, peccando però di lucidità al momento dell’ultimo passaggio. Dal canto loro i viola valdelsani si difendono con ordine, ma risultano troppo sterili nelle loro proiezioni offensive.

La svolta del match arriva in avvio di ripresa quando al 57’ Bingo viene steso in area del Certaldo e l’arbitro indica subito il dischetto. Dell’esecuzione se ne incarica lo stesso numero dieci locale, che spiazza Fontanelli e sblocca la partita. La replica del Certaldo è tutta in una conclusione fuori misura di Akammadu, dopo uno schema ben orchestrato da calcio piazzato. Così, quasi allo scadere arriva anche il raddoppio degli emiliani: corre l’85’, infatti, quando su punizione Abelli disegna una parabola imprendibile per Fontanelli. Il Certaldo prova generosamente a riaprire la partita negli ultimissimi minuti, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale. La squadra di mister Ramerini torna quindi all’ultimo posto in classifica, sebbene in compagnia del Progresso.

Simone Cioni