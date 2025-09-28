Certaldo, arriva il Mazzola . Fucecchio di scena a Massa

Terza giornata di campionato oggi alle 15 in Eccellenza, con le quattro squadre del circondario impegnate due in casa ed altrettante in trasferta. Partiamo da quelle che scenderanno in campo davanti ai propri tifosi. Nel girone A il Montespertoli riceve al Marconcini di Baccaiano l’ambizioso Fratres Perignano, che dopo aver osservato subito il proprio turno di riposo domenica scorsa ha impattato 1-1 sul campo amico contro il Cenaia. Due invece i punti conquistati dai gialloverdi di mister Sarti, che hanno pareggiato sia all’esordio col Fucecchio che a Cecina lo scorso fine settimana. Il bilancio a Montespertoli sorride però decisamente agli ospiti che hanno vinto tre delle ultime quattro trasferte, perdendo solo lo scorso anno per 2-1. Nel girone B, invece, il Certaldo ospita il Mazzola Siena dei tanti ex, a partire da mister Ghizzani e il diesse Manganiello. I viola valdelsani sono ancora a caccia dei primi punti e dei primi gol, mentre i biancocelesti ospiti comandano la classifica a punteggio pieno insieme ad altre cinque squadre ed hanno vinto 2-0 l’amichevole pre-campionato dello scorso 21 agosto. Per la squadra di mister Gangoni sarà quindi una partita dall’elevato coefficiente di difficoltà.

Veniamo adesso ai team di zona impegnati in trasferta. Torniamo nel girone A dove il Fucecchio sarà di scena a Massa contro gli ambiziosi apuani, che finora hanno racimolato una vittoria e una sconfitta partendo però da meno due, avendo subito due punti di penalizzazioni per inadempienze economiche. A chiudere il programma la trasferta al Bui di San Giuliano Terme per lo scontro tra neopromosse. Entrambe sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma i ‘medicei’ sono comunque imbattuti e soprattutto hanno la porta ‘blindate’ da 360 minuti. L’anno scorso, quando lottavano per la promozione, impattarono a reti bianche in entrambe le sfide.

Simone Cioni