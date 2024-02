Certaldo beffato nel recupero. Secondo tempo rocambolesco

PRATO

3

CERTALDO

2

PRATO (4-2-3-1): Ricco; Laverone (65’ D’Agostino), Angeli, Monticone, Bonetti (46’ Gori); Gemignani, Gargiulo (57’ Santarpia); Stickler, Trovade, Bigonzoni (70’ Limberti); Moreo (85’ Diana). All. Ridolfi.

CERTALDO (3-5-2): Fontanelli; Pagliai (63’ Gucci), Bassano, De Pellegrin; Nunziati (85’ Marchini), Bernardini (85’ Becucci), Bouhamed (69’ Di Leo), Barducci, Innocenti; Akammadu, Gozzerini (63’ Bifini). All. Ramerini.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Reti: 55’ Akammadu, 79’ Moreo, 84’ Gori, 89’ De Pellegrin, 93’ Monticone.

PRATO - Partita incredibile al Lungobisenzio e tanto amaro in bocca per il Certaldo, battuto 3-2 nel recupero da un Prato mai domo dopo esser passato in vantaggio per primo. Al 5’ subito pericolosa la formazione di casa con un bel cross di Bigonzoni per il colpo di testa di Trovade, ben neutralizzato da Fontanelli. Al 25’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Gemignani scodella al centro per il piattone di Moreo, che alza troppo la mira da pochi passi. Al 27’ ancora pericoloso il Prato con Trovade che recupera un pallone sulla trequarti su un errato disimpegno della formazione ospite, tenta il pallonetto per sorprendere Fontanelli, ma non trova la porta per pochi centimetri. Il Prato cerca di fare la partita, mentre il Certaldo non disdegna qualche timida sortita in contropiede, senza però mai impensierire Ricco. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0. Nella ripresa la gara non decolla. Al 55’, al primo affondo, Akammadu si inventa un’azione personale di pregevole fattura, recupera un pallone vagante sulla trequarti e dalla lunga distanza con un missile infila l’angolino basso alla destra di Ricco, portando in vantaggio a sorpresa il Certaldo. Una bella mazzata per i biancazzurri, che a testa bassa provano a riportarsi nella metà campo avversaria per agguantare il pareggio. Gli ospiti, al contrario, serrano le maglie in fase difensiva, pronti ad approfittare di qualsiasi contropiede per provare a chiudere il match.

A meno di un quarto d’ora dal termine il Prato appare demoralizzato e allora il Certaldo prova a farsi minaccioso col solito Akammadu, murato dai difensori in area piccola. Al 79’ arriva però il pareggio del Prato: cross di Monticone per il colpo di testa di Moreo, che insacca all’angolino dove Fontanelli non può arrivare. All’82’ ci prova anche Limberti con un bel tiro a giro dalla sinistra, che termina a lato di un soffio. All’84’ il Prato completa la rimonta con l’inzuccata di Gori, che insacca di prepotenza direttamente sugli sviluppi di un calcio di punizione centrale. Nel finale il Certaldo agguanta un pareggio rocambolesco: punizione dalla destra in mezzo, Ricco esce ma gli sfugge il pallone, Diana allontana sulla linea di porta, ma il pallone finisce sui piedi di De Pellegrin, che trova l’angolino basso e realizza il 2-2. In pieno recupero arriva il 3-2 del Prato con un’incursione rocambolesca di Monticone, che infila il pertugio giusto per regalare tre punti d’oro ai suoi.

L.M.