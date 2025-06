Certaldo Calcio: Marco Corsi lascia, si cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione

A distanza di poco più di un mese da quel 27 aprile che l’ha visto festeggiare a Peccioli una sudata salvezza in Eccellenza, dopo il vittorioso play-out contro il Mobilieri Ponsacco, il Certaldo annuncia le prime novità in vista della prossima stagione. Marco Corsi non sarà più l’allenatore viola. La scelta è maturata di comune accordo tra le due parti, dopo otto anni di ‘matrimonio’. Corsi era infatti tornato a Certaldo nel 2017, contribuendo prima da calciatore e successivamente da componente dello staff tecnico di mister Ramerini alla storica cavalcata dalla Prima Categoria fino alla serie D. E nella stagione da poco conclusa, al primo campionato da capo allenatore ha conquistato 31 punti con 8 vittorie e 7 pareggi in 30 partite.

"Nell’ultima stagione, alla prima esperienza da allenatore, ha condotto la prima squadra ad una stupenda salvezza – commentano dal club valdelsano –. Tutta la società ringrazia Marco per l’ottimo lavoro svolto con i nostri colori e gli augura un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Ciao mister i nostri percorsi oggi si separano, ma Certaldo sarà per sempre casa tua".

Nel ruolo di direttore sportivo resta invece Antonio Vezzosi e spetterà a lui ora trovare la nuova guida tecnica, con la quale poi organizzare l’allestimento della nuova rosa. Intanto, in riferimento all’ultima annata il presidente Massimo Boschini si esprime così.

"È stato un anno complicato e per questo voglio ringraziare tutti gli sportivi che seguono il Certaldo calcio, per la loro presenza continuiamo nel sostenere i nostri colori – ha commentato il massimo dirigente viola –. Inoltre voglio ringraziare un gruppo di calciatori stupendi che hanno preso a cuore la causa Certaldo lottando fino in fondo per una salvezza importantissima. Un grazie anche al nostro staff che ha lavorato con direzione e competenza i nostri sponsor che tutti gli anni ci permettono di affrontare la categoria ‘regina’. Adesso stiamo gettando le basi, insieme a tutti i miei collaboratori, per la prossima stagione sportiva".

Il primo passo, una volta individuato il profilo adatto per sedere in panchina, il Certaldo avvierà i tradizionali colloqui con i calciatori di quest’anno per capire chi sarà confermato o meno, poi si guarderà al mercato per integrare la ‘rosa’ con pedine mirate e funzionali al progetto tecnico scelto. Come l’anno scorso, anche nel prossimo campionato ci sarà l’obbligo di schierare una sola ‘quota’, un calciatore nato dal 2007 in poi.