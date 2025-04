Certaldo conquista l'Eccellenza: vittoria decisiva contro Mobilieri Ponsacco

mobilieri ponsacco

0

certaldo

2

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Regoli (68’ Crecchi), Gemignani (85’ Riccomi), Burato, Mancini, Colombini, Volpi (80’ Fischer), Borselli, Andreotti, Pallecchi, Morana (60’ Marrocco). A disp.: Campinotti, Di Giulio. Pini, Mariani, Pisani. All.: Bozzi.

CERTALDO: Gasparri, Pagliai, Usai, Borboryo, Lastrucci, Bettoni, Zefi, Cito, Oitana, Grillo (65’ Innocenti), Boumarouan. A disp.: Mengoni, Piochi, Ciappi, Lebbaraa, Pieracci, Iasparrone, Cenni, Corsi S. All.: Corsi M.

Arbitro: Carnevali di Prato (assistenti Particelli di Carrara e Finizzola di Pistoia).

Reti: 9’ rig. Oitana, 95’ Boumarouan.

PECCIOLI – Un gol per tempo e il Certaldo si regala l’Eccellenza anche per la prossima stagione. I viola valdelsani approcciano alla grande il play-out di Peccioli contro il Mobilieri Ponsacco e dopo neanche dieci minuti sono già in vantaggio: sulla sponda aerea di Cito, Boumarouan viene atterrato in area e l’arbitro indica il dischetto con Oitana che spiazza Lampignano. La reazione dei padroni di casa sta tutta in un colpo di testa di Andreotti, ottimamente sventato da Gasparri. Questa resterà però l’unica parata significativa del portiere del Certaldo. La squadra di Marco Corsi ha le occasioni per chiudere anticipatamente il conto con Grillo, Cito e Oitana, ma deve soffrire fino al 95’. Sull’ultima situazione da palla inattiva sale nell’area avversaria anche il portiere locale Lampignano nel tutto e per tutto finale per portare la sfida ai supplementari (in caso di parità al 120’ si sarebbe salvato il Mobilieri Ponsacco), la difesa viola respinge e Boumarouan, dopo aver percorso qualche metro deposita in rete dalla trequarti per l’apoteosi valdelsana.