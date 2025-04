Certaldo e Mobilieri Ponsacco si sfidano nei play-out di Eccellenza

Certaldo e Mobilieri Ponsacco si troveranno di fronte oggi alle 15 al Pagni di Peccioli, pronti a giocarsi in una partita un’intera stagione. La sfida infatti è valida come play-out del girone A di Eccellenza con i pisani che partono con i favori del pronostico in virtù del miglior piazzamento in classifica, che permette loro di salvarsi anche in caso di parità dopo i tempi supplementari. Al contrario, quindi, i viola valdelsani saranno obbligati a vincere per mantenere la categoria. Appena due infine i punti che hanno separato le due compagini: 33 a 31 anche se entrambe hanno vinto lo stesso numero di partite (8). Entrambi in parità i due precedenti stagionali: 1-1 a Certaldo lo scorso 15 settembre con vantaggio locale di Mearini, passato poi a gennaio al Real Forte Querceta, e pari ospite nella ripresa per mano dell’ex Imbrenda; 0-0 al ritorno sul campo del Ponsacco.

Fiducioso alla vigilia il direttore sportivo valdelsani, Antonio Vezzosi: "Arriviamo bene a questa gara importante. La squadra ha lavorato sodo in queste tre settimane. Ci tengo a ringraziare i ragazzi e lo staff per questa stagione veramente intensa". A parte lo squalificato Signorini, che deve scontare ancora una giornata, mister Marco Corsi dovrebbe avere tutti a disposizione.

Simone Cioni