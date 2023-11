Certaldo, un copione già visto. Pochi tiri in porta e poi la beffa

Certaldo

CERTALDO: Bruni; Borboryo, De Pellegrin, Razzanelli (82’ Barducci); Innocenti, Zanaj, Gargiulo (75’ Chiti), Nunziati (64’ Becucci); Ndaye (64’ Campagna), Bouhamed; Akammadu. A disp. Fontanelli, Bassano, Kapidani, Orsucci, Pagliai. All. Ramerini.

FANFULLA: Libertazzi; Cabri, Suardi, Bettoni (63’ Spera), Premoli; Souto (46’ Izzo), Cazzaniga (86’ Vitanza), Bove (81’ Di Milato), Latini; Donnemma (69’ Kakou), Cocuzza. A disp. Carriello, Pelucchi, Longagna, Cappadonna, Spera. All. Albertini.

Arbitro: Cortese di Bologna (assistenti Perri di Lamezia Terme e Carraret di Treviso).

Rete: 62’ Premoli.

CERTALDO – Turno infrasettimanale amaro per il Certaldo, che cede di misura anche al Fanfulla al termine di una gara dall’ormai solito copione. I viola valdelsani per mezz’ora offrono un buon calcio, ma non tirano mai in porta e col passare dei minuti si spengono. Poi, una volta incassato il gol, non riescono più a reagire. Di fronte a un certaldese doc come Paolo Indiani, attuale tecnico dell’Arezzo in Serie C, i padroni di casa partono con buon piglio, manovrando con personalità nella propria metà campo e arrivando con una certa facilità sulla trequarti dove poi iniziano i problemi. Quando per scelte sbagliate, quando per errori tecnici e qualche scivolata su un campo viscido, o quando per delle ottime chiusure della retroguardia del Fanfulla, i viola valdelsani non riescono infatti mai a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Libertazzi. L’unica occasione degna di nota è un buono spunto di Bouhamed al 32’, che dal limite fa girare bene la sfera, appena però troppo alta. Gli ospiti, dal canto loro, fanno decisamente meno a livello di gioco, ma calciano di più in porta: prima con Donnemma, dopo un errore in impostazione di Razzanelli, e poi con Bove dal limite, ma in entrambe le circostanze Bruni blocca senza problemi. I brividi maggiori, però, all’estremo difensore locale li ha fatti correre in avvio Cazzaniga, che sugli sviluppi di una rimessa laterale arriva sul fondo a destra e mette al centro un insidioso pallone, che nessuno dei suoi compagni è però pronto a raccogliere.

La prima frazione si chiude così a reti bianche mentre la ripresa si apre con la più ghiotta chance per gli ospiti: Cocuzza lavora un buon pallone sulla sinistra e serve a rimorchio l’accorrente Donnemma, che apre però troppo il piatto e non centra lo specchio della porta dall’altezza del dischetto. La partita resta bloccata, ma a stapparla ci pensa proprio il Fanfulla al 62’ con una grande conclusione dal limite di Premoli che sbatte sotto la traversa e si insacca. Nei restanti minuti il Certaldo prova con generosità la via del pareggio, ma il Fanfulla controlla senza particolari affanni fino alla fine. I ragazzi di Ramerini restano così ultimi insieme al Progresso a quota 6 con 2 punti di ritardo da San Giuliano e Borgo San Donnino. E domenica c’è la trasferta a Pistoia.

Simone Cioni