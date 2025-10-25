Cervia, che sfida

In questo weekend si giocano le gare della nona giornata del campionato di Promozione. Nel girone D, l’antipasto è davvero di altissima qualità e tutto da seguire.

L’anticipo di oggi pomeriggio, alle 15, allo stadio ‘Todoli’ di Milano Marittima, mette infatti di fronte le uniche due squadre imbattute, ovvero il Cervia United, secondo della classe a quota 17 reduce da 3 vittorie di fila, e la capolista Savignanese, che guida la classifica con 20 punti, ma anche con una partita in più.

La tradizione, tuttavia, è quasi tutta favorevole alla Savignanese che, negli ultimi 9 scontri diretti, ha portato a casa 6 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta.

Fari puntati sui bomber (Masciullo del Cervia e Angeli della Savignanese) in vetta alla classifica dei marcatori con 4 reti.

Sarà dunque una sfida nella sfida.

Domani, alle 14.30, si giocano tutte le altre gare di questa giornata di Promozione.

La Reno, undicesima con 9 punti, ma senza vittoria da 4 turni, rende visita al Gambettola, che viaggia a +2 con le polveri bagnate, avendo segnato solo 4 reti.

Anche il San Pietro in Vincoli è impantanato a quota 9 e prova ad accelerare nel match casalingo contro il Bakia Cesenatico, cui sono sufficienti 12 punti per strizzare l’occhio alla zona playoff.

Nella giornata in cui il turno di riposo tocca al Bagnacavallo, penultimo della classe a quota 6, il fanalino di coda Classe, di scena a Rivazzurra sul campo della Bellariva, prova a rompere gli indigi e a risollevarsi, dopo che, in settimana, sono arrivate le dimissioni del tecnico Cristian Polidori.

Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese, 7° a quota 10, reduce da 3 pareggi consecutivi, è ospite della Dozzese, che insegue a quota 8 col secondo peggior attacco del raggruppamento (solo 6 reti).