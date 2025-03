Cervia riceve la capolista

Nel campionato di Promozione si giocano nel weekend alle porte le gare della giornata n.28. Al termine della regular season mancano 7 turni. Si comincia domani, alle 15, con lo scontro al vertice fra Cervia United e Misano. Domenica poi, alle 14.30, in campo tutte le altre.

Cervia United-Misano. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima c’è la sfida con capolista che, sconfitta in casa 0-3 nello scontro diretto contro la Fratta, si è fatta raggiungere in vetta, a quota 62, proprio dai termali. I gialloblù invece, inseguono al 5° posto a quota 48. In teoria si tratta di uno scontro diretto. In chiave playoff, per riattivare il meccanismo, la strada più corta sarebbe quella di ridurre da -14 a -6 il ritardo dal Misano, che all’andata vinse 2-0. Il bilancio dei 6 precedenti è in perfetta parità (una vittoria per parte e 4 pareggi).

Classe-Savignanese. Con 5 risultati utili nelle ultime 6 giornate, i biancorossi sono usciti definitivamente dalla zona calda e ora viaggiano spediti al 7° posto a quota 41. La Savignanese, che andrà affrontata senza gli squalificati Balaj e Furfari, ha invece qualche problema in più, avendo solo 32 punti. Gli ospiti, che vantano un attacco prolifico (41) dopo le scorpacciate con Edelweiss e Frugesport, devono tuttavia guardarsi le spalle.

Sparta Castel Bolognese-Bellariva. Dopo aver bloccato sul pari le big Santarcangelo e Cervia, lo Sparta – privo di Sabbioni squalificato – ha ora la possibilità di tornare al successo e allontanarsi dalla zona calda. Il margine di 11 punti sull’Edelweiss è rassicurante, ma non deve scendere sotto i 7 punti. Il Bellariva invece arranca in zona playout, con soli 2 punti di margine sulla zona retrocessione.

San Pietro in Vincoli-Diegaro. Sulla carta è una sfida molto difficile, ma lo Spiv – pur senza lo squalificato Casadio – potrebbe approfittare di un avversario che, nonostante il 6° posto a quota 43, è annunciato in caduta libera dopo 3 sconfitte consecutive, due delle quali peraltro casalinghe contro le ultime della classe. I padroni di casa, nonostante l’11° posto a quota 32, non possono dormire sonni tranquilli.

Riccione-Frugesport. Con 3 vittorie consecutive la Frugesport, sempre ultima a quota 19, è tornata comunque clamorosamente in corsa per i playout, che ora distano solo 4 lunghezze. Sul sintetico del ‘Nicoletti’, contro la quarta forza del girone, c’è un’altra montagna da scalare. Con un calendario non del tutto impossibile (3 scontri diretti e un paio di altre sfide non impossibili), la matricola massese potrebbe anche piazzare l’exploit.

Sugli altri campi: Civitella-Bakia Cesenatico, Edelweiss Forlì-Santarcangelo, Fratta Terme-Forlimpopoli, Verucchio-Stella Rimini.