Cervia United torna alla vittoria grazie a Pasolini, Sparta Castel Bolognese avanza nella lotta salvezza

Dopo 6 turni di astinenza, il Cervia United è tornato al successo. La formazione di mister Montanari ha sconfitto 1-0 il Forlimpopoli con una rete di Pasolini dopo appena 2’ di gioco. La vittoria mancava dal 23 febbraio, quando i gialloblù espugnarono 4-1 il campo dell’Edelweiss Forlì. I 3 punti interni mancavano invece dal 2 febbraio (2-0 al San Pietro in Vincoli). Per Pasolini si tratta del 20° centro stagionale. Nella classifica dei marcatori, il bomber gialloblù è al 2° posto, in compagnia di Longobardi del Diegaro, dietro a Spadaro della Fratta Terme a quota 23.

Con questi 3 punti, il Cervia United – 5° in classifica – è salito a 54 punti. Alle sue spalle, con un solo punto di ritardo, c’è il Classe che, al 3° successo consecutivo, ha sconfitto 7-1 la Frugesport. Questa la successione delle reti biancorosse: nel 1° tempo al 1’ e al 18’ Andalò; 23’ su rigore Cavallari; 38’ Baldrati, 47’ Cavallari; nella ripresa 37’ Andalò, 48’ Balzani. Per la Frugesport è andato a rete Bagnolini all’8’ della ripresa. Per la formazione di mister Polidori si tratta del successo casalingo più ampio degli ultimi 23 anni. In trasferta spicca invece il 9-0 dell’aprile 2018 contro il Real San Lazzaro in Eccellenza. La tripletta di Andalò ha portato il bomber del Classe a quota 11 nella classifica dei marcatori. Per Cavallari (doppietta) si tratta invece dei primi gol stagionali. Il numero dei marcatori biancorossi sale dunque a 13. Per la Frugesport, fanalino di coda, si tratta invece del 5° ko consecutivo.

Nella lotta per la salvezza, un passo importante lo ha compiuto lo Sparta Castel Bolognese. I rossoblù hanno infatti sconfitto la Savignanese (in 10 dal 35’ del 1° tempo per l’espulsione di Grossi), con una rete di Strazzari al 28’ della ripresa. Con questi 3 punti i castellani hanno raggiunto la Savignanese al 10° posto a quota 38. I punti di margine sulla zona playout sono 4. Un gol di Bellavista al 30’ della ripresa è stato fatale al San Pietro in Vincoli che ha perso 0-1 in casa contro il Riccione. Per effetto di questo passo falso, i verdeblù restano al 12° posto con 36 punti. Per evitare il playout, devono guardarsi dall’Edelweiss, ora a -8 (se si scende a -6 si riattiva il meccanismo dello spareggio).