Cervia vince e vede la vetta. Cade il Classe a Civitella

Sconfiggendo 2-1 il Diegaro nel match casalingo del ‘Todoli’, l’United Cervia ha accorciato a -2 la distanza dal 2° posto della classifica del girone D di Promozione, occupato dal Misano. La formazione di casa è passata in vantaggio al 47’ con Mazzarini. Gli ospiti hanno pareggiato dopo un minuto con Bonandi. Nella ripresa, all’8’, il raddoppio di Mazzarini ha permesso ai padroni di casa di tornare in vantaggio.

In casa il San Pietro in Vincoli ha sconfitto 4-2 il Misano. Passato in vantaggio con Montemaggi al 22’, lo Spiv ha subìto il ritorno del Misano, andando sotto per le reti di Pecci (40’) e Tamagnini (3’ st). Il gol di Otoe (13’) e il rigore trasformato da Borgini (18’), hanno permesso ai padroni di casa di tornare in vantaggio, prima di calare il poker con Gatti al 25’.

Trasferta amara per la Reno a Bellaria, che ha vinto 2-0 con reti di D’Elia (21’ pt) e Loi (27’ st). Stesso discorso, e stesso risultato, per il Bagnacavallo, finito ko a Rimini sul campo della Stella. Decisive le reti di Fantini (37’ pt) e Marchini (49’ st).

Nonostante il 1° gol stagionale, il Classe di Andreani (foto) è caduto anche a Civitella, restando fanalino di coda. Alla rete di Rabiti (41’ pt) per il vantaggio forlivese, ha fatto seguito il pareggio di Scoglio (12’ st). Decide Bastianelli (62’).

Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese si è fatto raggiungere a Gallo di Poggio Renatico al 40’ st da Berto, dopo il vantaggio di Colino al 20’ pt.