Carrarese, niente da fare. Il Cesena passa al Manuzzi

Cesena, 30 ottobre 2023 – Niente da fare per la Carrarese, che prosegue nel suo momento no. Al Cesena, davanti a un’avversaria comunque in salute, la truppa di Dal Canto cercava un segnale di ripresa dopo le ultime gare. Niente da fare, partita subito in salita e un’altra sconfitta da mettere a referto.

A decidere il match è una doppietta di Kargbo, che apre le danze al quarto d’ora e si ripete poi al 27esimo della ripresa. Il gol di Di Gennaro sembra riaccendere le speranze dei gialloblù, ma i bianconeri tengono fino alla fine e ottengono i tre punti.

CESENA-CARRARESE 2-1

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo (15’ st Pierozzi), Francesconi, De Rose, David (15’ st Donnarumma); Saber (22’ st Berti); Corazza, Kargbo (32’ st Ogunseye). In panchina: 34 Veliaj, 61 Siano, 13 Coccolo, 73 Pieraccini, 4 Chiarello, 6 Bumbu, 30 Giovannini, 9 Shpendi. Allenatore: Domenico Toscano.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (31’ st Grassini), Schiavi (12’ st Palmieri), Della Latta, Cicconi; Belloni (25’ st Zuelli), Morosini (1’ st Simeri); Capello (31’ st Panico). In panchina: 12 Tampucci, 22 Mazzini, 6 Cerretelli, 23 Raimo, 26 Cartano, 20 Opoola. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa.

RETI: 14’ pt e 27’ st Kargbo, 38’ st Di Gennaro.