Cesena, il miglior attacco fra i professionisti

Nessuno fino ad oggi ne è uscito indenne. Chi ha subito i danni minori per adesso sono stati Filippo Rinaldi portiere dell’ Olbia e Alessandro Tonti, estremo difensore del Pineto che infatti hanno dovuto raccogliere sono una volta la palla finita alle loro spalle. Si sta parlando chiaramente della grande facilità con la quale il Cesena finora sta andando in rete, visto che sono già ben 27 i gol segnati dai bianconeri in queste prime dieci giornate e il Cesena, va ricordato, deve recuperare il match con la Virtus Entella.

Se la squadra di Domenico Toscano riuscisse e mantenere questa media arriverebbe a fine campionato poco oltre le 100 reti messe a segno e questa sarebbe una quota molto più alta rispetto a quella del campionato scorso quando il Cesena chiuse con 66 reti all’attivo. Il Cesena finora non ha mai chiuso le sue gare senza segnare almeno un gol e fra la quarta e la sesta giornata ha addirittura messo a segno 13 reti, esattamente contro Ancona, Fermana e Rimini.

Va evidenziato che una così grande facilità ad andare in rete ha pochi paragoni nei campionati professionistici. Nel girone A della serie C finora il miglior attacco è quello della Triestina con 20 centri, nel girone C invece per adesso primeggia la Turris che a differenza della Triestina e del Cesena, seconde in classica nel loro girone, si trova vicino ai playout avendo subito ben 24 reti. In serie B chi va in rete con maggiore frequenza è la capolista Parma che finora in undici giornate ha segnato 23 reti e anche in serie A il miglior attacco è appannaggio della capolista, infatti l’Inter in dieci turni del massimo campionato italiano ha messo a segno 25 reti. A tirare le somme, fra i professionisti nessuno segna più del Cesena di Toscano, e nemmeno in serie D, la prima categoria del vasto mondo dei dilettanti, è facile trovare chi fa meglio. Nel girone I della serie D però due squadre stanno facendo cose strabilianti: il Siracusa ha segnato infatti 31 reti in nove giornate con la differrenza reti che segna un notevolissimo +23, eppure nello stesso girone il Trapani ha una differenza reti che arriva addirittura a +24.

Nel Cesena anche in questa stagione, come era successo nella scorsa, vanno in gol molti uomini: i migliori marcatori sono Corazza con sei centri e Cristian Shpendi con cinque, ma sono già dodici i marcatori in maglia bianconera. Nel girone A la Triestina ha portato in gol dieci uomini, con Lescano arrivato già ad otto centri, nel girone C la Turris vanta nove diversi marcatori con D’ Auria miglior marcatore con quattro reti. Nel Parma che cerca di tornare in A il polacco Adrian Benedyczak con sei reti, quattro su rigore è il miglior marcatore, mentre a far la parte del leone in A ci pensa Lautaro Martinez, l’argentino dell’ Inter in dieci turni di campionato è andato in rete 11 volte.