Cesena, oggi contro la Vis conterà di più: "Dobbiamo sfruttare questo momento sì"

Dopo 4 giorni si rivedranno stasera al Manuzzi. Look diverso però, perché Cesena e Vis Pesaro in Coppa Italia hanno mostrato il lato b mentre stasera giocheranno con la formazione migliore possibile perché il campionato è altra roba. Entrambe vogliono vincere, il Cesena per accelerare nella rincorsa alla Torres, i marchigiani per continuare la striscia positiva di sei risultati che li ha tenuti subito fuori dalle zone pericolose.

"La gara di Coppa mi è servita perché ho rivisitato alcune cose sulla Vis – ammette Toscano – e anche per dare minutaggio a chi si allena bene in settimana e poi la domenica non gioca. Ripeto che conta la nostra prestazione, dovremo essere concentrati e determinati come a Gubbio. I campionati vivono di momenti, questo è uno di quelli importanti per noi, da sfruttare perché siamo in uno stato psicofisico positivo".

Che Vis Pesaro si aspetta, sarà una formazione diversissima rispetto a quella di mercoledì? "La Vis viene da sei risultati utili, rimane sempre in partita, ci crede e non molla fino al fischio finale, è da prendere con le molle. Mi aspetto una prestazione di livello da parte dei miei ragazzi dopo la bella prova di Gubbio per atteggiamento, aspetto mentale, determinazione a tentare di portare a casa la vittoria nonostante l’inferiorità numerica. Da Gubbio abbiamo acquisito maggiore consapevolezza dei nostri mezzi, è cresciuta la convinzione, l’autostima, anche la sensazione di superiorità sugli avversari. Tutti elementi che fanno crescere la squadra".

Corazza è squalificato, in dubbio è Ciofi per il quale si prenderà una decisione all’ultimo momento, ma è più no che si. Disponibile Varone che ha disputato 20’ con la Primavera 2 senza problemi. "Sono contento per Coccolo, 11 mesi sono tanti passati a fare terapia e cercare di guarire. Mercoledì ha disputato una buona gara, potrà tornare ad essere il giocatore che conoscevamo. Per quanto riguarda Corazza non me l’aspettavo. Ho parlato con il ragazzo, nega di aver fatto alcunchè per meritare il rosso. Ci auguriamo tutti di trovare direzioni di gara più fortunate e prendiamo atto che non è stata accolta la nostra richiesta di abbonare un turno. Eravamo tranquilli sull’ammissibilità delle nostre richieste, altrimenti non avremmo fatto ricorso, proprio perché nessuno ha visto il calcio di Simone, ma è inutile recriminare. Testa e cuore alla Vis Pesaro".

Ci sono Shpendi e Kargbo che partiranno da lunedì, convocati in nazionale. "Per ora li abbiamo e ci faranno comodo. Per il futuro troveremo le giuste contromisure. Stiamo concentrati e pensiamo alla Vis Pesaro perché è un match importante per noi". In vista del recupero di giovedì con l’Entella la gara di stasera riveste una doppia valenza.