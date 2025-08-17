Il Cesena fa paura al Pisa e finisce ko solo ai rigori

Cesena, 17 agosto 2025 – Ci vogliono i rigori per il Pisa per aver la meglio del Cesena, che ha surclassato i toscani per tutti i 90 minuti. Nel primo atto dell’anno nuovo, diversi i volti noti in tribuna: oltre all’ex ds bianconero Stefano Stefanelli e l’ex mister Daniele Arrigoni, anche Bisoli e Klinsmann senior, entrambi venuti a vedere i propri figli in maglia bianconera. In campo, qualche novità: il Cesena, infatti, parte con Ciervo esterno destro e Frabotta a sinistra, Berti regista basso annunciato con, a far da diga, Bastoni e Bisoli davanti a lui; Blesa è invece la spalla di Shpendi in attacco.

Il primo pericolo del match è targato cavalluccio, con un uno-due Blesa-Berti, con quest’ultimo che serve in mezzo Bastoni. L’ex Brescia stoppa e prova il tiro, che finisce alto in curva Mare. Nonostante la categoria di differenza, è ancora il Cesena a rendersi pericoloso: Ciofi mette in mezzo per Shpendi, che di tacco serve l’accorrente Bastoni. Il centrocampista prova la buca d’angolo, ma la palla sfila di poco a lato. Poco dopo è anche il gemello a provarci, ma il colpo di testa è ben bloccato da Semper. Per vedere un’azione offensiva del Pisa occorre aspettare fino al 36’: sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti, sbuca Lind sopra a tutti, ma il suo colpo di testa finisce a lato.

I tifosi del Cesena durante il match contro il Pisa al Manuzzi (Ravaglia)

Nel lato B il Cesena non ha nessuna voglia di smettere di spingere, e su traversone di Bisoli, il colpo di testa di Blesa è bellissimo, ma la traversa (dopo smanacciata con la punta delle dita di Semper) strozza in gola l’urlo del Manuzzi. Da lì il Cesena ha iniziato a spingere sempre più, e prima Berti (alto da fuori), poi Shpendi (bloccato da Calabresi in scivolata) e infine Bastoni (a lato su punizione) provano a incidere. I toscani mettono in campo i pezzi pregiati Nzola e Cuadrado, ma è ancora il cavalluccio a spingere: prima, Diao commette fallo nel cercare di raggiungere la sfera in area piccola, poi Shpendi impegna seriamente Semper, che non trattiene il pallone ma nessun bianconero è lesto al tap-in. Il Pisa è invece tutto in un colpo di testa alto di Nzola a 5’ dalla fine. E nel rosso per Calabresi, che all’ennesimo fallo si becca il secondo giallo, dopo aver atterrato Bastoni lanciato, allungandogli la maglietta di almeno un paio di taglie. Prima dei rigori l’ex Fiorentina e Spezia ha anche il tempo di travolgere Klinsmann, pronto al rinvio. Il portiere bianconero affronta così i tiri dal dischetto zoppicando e dolorante.

Sotto la Mare è il Cesena a iniziare, con Diao che angola, ma non troppo. E Semper blocca. Cuadrado sotto una pioggia assordante di fischi non sbaglia. Spendi si affida al “rigore sicuro”: botta centrale sotto la traversa, ed è 1-1. Tourè, dopo una ricorsa chilometrica, tira nel secondo anello, e il Manuzzi esplode. Semper ipnotizza anche Adamo, Klinsmann fa lo stesso con Leris. Il tiro di Arrigoni è debole e poco angolato, facile preda di Semper. Klinsmann dice no anche a Canestrelli, e la lotteria dei rigori arriva all’ultimo giro col risultato bloccato. Dal dischetto ci va Bastoni, ma non cambia nulla e Semper risponde presente. È tutto nei piedi di Nzola, che spiazza Klinsmann ed elimina il Cesena dalla Coppa Italia 2026.

Il tabellino

Cesena-Pisa 1-2 (rigori)

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti (79′ Piacentini); Ciervo (83′ Arrigoni), Bisoli (71′ Francesconi), Berti (83′ Adamo), Bastoni, Frabotta; Shpendi, Blesa (71′ Diao). All. Mignani.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Aebischer (83′ Hojholt), Marin (72′ Akinsanmiro), Angori (83′ Leris); Tramoni (72′ Cuadrado), Moreo (72′ Nzola); Lind. All. Gilardino.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Marcatori. La sequenza dei rigori: Diao parato, Cuadrado gol, Shpendi gol, Touré fuori, Adamo parato, Leris parato, Arrigoni parato, Canestrelli parato, Bastoni parato, Nzola gol

Note: Ammoniti Zaro, Marin, Tramoni, Francesconi, Nzola. Espulso Calabresi per doppia ammonizione.