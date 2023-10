Cesena, sei partite nei prossimi 21 giorni

Mister Domenico Toscano non è stato soddisfatto del rinvio del match contro l’Entella, sperava addirittura di potere giocare il giorno successivo (ossia venerdì) nonostante domani sera i bianconeri siano di scena contro la Carrarese. Ma nulla da fare, per sicurezza pubblica all’ordinanza del sindaco di Chiavari (chiusura impianti sportivi per motivi meteorologici) Federico Messuti non si poteva assolutamente derogare. Il tecnico bianconero avrebbe voluto scendere in campo per alcuni motivi: la squadra era in ritiro a Sestri Levante e pronta per l’impegno, per evitare anche che le concorrenti giocando prendessero strada e guadagnassero punti. Incurante quindi del fatto che il Cesena avesse degli infortunati, perché quelli ci possono sempre essere e il mister ha fiducia nei sostituti. Inoltre Cristian Shpendi (acciaccato) non ci sarebbe stato a Chiavari giovedì scorso così come non ci dovrebbe essere né se il recupero verrà disputato il 16 novembre (data al momento più probabile) e neppure il 22 novembre. In entrambi i casi il gemello di Stiven sarà infatti impegnato con l’Under 21 albanese, oppure sarà appena rientrato dalla gara contro il Montenegro.

Considerando quindi che la data più plausibile del recupero di Chiavari potrebbe essere giovedì 16 novembre alle 20.45, nei prossimi 21 giorni il Cesena sarà impegnato in sei partite, compreso il turno di Coppa Italia contro la Vis Pesaro. Un tour de force da affrontare: pochi conti, giocare e dare sempre il massimo, poi eventualmente tirare le somme. Oltretutto il calendario è severo contro avversari quotati, dalla buona classifica e spesso con ambizioni.

Le fatiche iniziano domani sera al Manuzzi alle 20.45 contro una Carrarese che guarda in alto, poi domenica 5 novembre viaggio a Gubbio (18.30) contro un’altra formazione che ragiona in grande. L’8 novembre (ore 20.45) Coppa Italia al Manuzzi contro la Vis Pesaro, secondo turno eliminatorio. Toscano dovrebbe dare spazio a coloro che giocano meno, ma è sempre un impegno da affrontare bene. La domenica successiva fedele replay ma in campionato; stesso stadio, stesso orario ancora contro i marchigiani.

Il 16 novembre potrebbe esserci il recupero a Chiavari contro l’Entella (ore 20.45) formazione che partita male è in recupero e ha un potenziale di alto livello. Domenica 19 novembre (ore 16.15) al Manuzzi arriverà una Lucchese sempre ostica.

Quindi sei incontri in 21 giorni, ritmo continuo, in pratica non ci si allena mai o quasi. E poco cambierebbe se il recupero con l’Entella slittasse al 22 novembre invece del 16, il sabato successivo (25 novembre) è in programma una sfida delicatissima all’Adriatico di Pescara contro i ragazzi di Zeman, tra i più accreditati per la promozione diretta. Quindi un tour di sei partite in 21 giorni, un altro motivo logico per cui Toscano non ha certo esultato per il rinvio di giovedì scorso.