Cesena sfida il Catanzaro nei playoff di Serie B: ultima chance per la promozione

Potrebbe essere l’ultimo capitolo stagionale del Cesena la gara di oggi pomeriggio a Catanzaro, primo step dei playoff di serie B per identificare la terza squadra promossa in serie A. Le difficoltà della trasferta sono evidenti e apparentemente insormontabili, ma con questo Cesena non si può mai sapere. Le condizioni erano simili per il derby del Braglia, poi vinto allo scadere col gol di Antonucci. Quindi calma e gesso, si va a giocarla e come si dice la palla è rotonda per cui Iemmello e soci se la devono sudare, pur partendo da condizioni di indubbio vantaggio: hanno due risultati su tre a favore (passano anche pareggiando), hanno la forza del ’Ceravolo’, sono abituati a queste sfide avendo affrontato i play off anche lo scorso anno. Inoltre potrebbero contare anche su una sorta di appagamento dei romagnoli che hanno centrato tutti gli obiettivi stagionali e anche qualcosa in più, considerato che solo 5 squadre hanno conquistato più punti in classifica. "Il pericolo è l’avversario, non l’appagamento. Noi pensiamo a passare il turno compiendo un’altra impresa". Michele Mignani alla vigilia mostra la calma dei nervi distesi, pure lui ha tanta esperienza di questa lotteria, l’ha affrontata nelle ultime 3 edizioni, arrivando persino alla finale col suo Bari, ad un soffio dalla promozione.

"Incontriamo una squadra forte, condotta da un allenatore esperto, punto a fare tutto il possibile per superare l’ostacolo". Possibilmente evitando gli errori commessi negli scontri diretti coi calabresi. "Abbiamo rivisto le partite – continua il tecnico romagnolo – analizzando gli sbagli commessi e contiamo di ridurre a zero i margini di errore. All’andata partimmo ad handicap, dopo 10 minuti eravamo già sotto di due gol. Già abbiamo un solo risultato su tre, l’obiettivo è di tenere la gara in piedi il più possibile, poi vediamo". Con atteggiamento attendista, aggressivo o cercando di vedere come si mette? "Dipende anche dall’avversario. Il Cesena sa essere aggressivo, attendista o accetta ciò che gli avversari concedono. Saranno importanti anche gli episodi a determinare le scelte". Al ’Ceravolo’ non ci sarà Beppe Prestia, assenza di peso considerate esperienza, leadership e personalità che il capitano è solito mostrare. "Il suo non è un infortunio grave, la distorsione al ginocchio è di lieve entità, purtroppo richiede qualche tempo per essere assorbita". Per il resto la rosa è a completa disposizione, anche La Gumina sembra essere pronto, in rifinitura non si è risparmiato e vuole essere in campo. "Si affrontano due squadre diverse rispetto a quelle del campionato. Nella gara di andata il Catanzaro era vicino a quello di oggi, il Cesena è molto diverso: a quei tempi non c’erano Russo e La Gumina, Calò era squalificato e Saric appena arrivato era in panchina". Sarà un Cesena da combattimento, diverso da quello visto giorni fa a pochi chilometri in quel di Cosenza.

Daniele Zandoli