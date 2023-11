Cesena, Toscano vuole raggiungere Braglia

Domenico Toscano ha un obiettivo fisso: quello di fare ‘pari e patta’ con Piero Braglia (68 anni) tecnico del Gubbio che i bianconeri affronteranno in trasferta domani nel tardo pomeriggio. E il pari auspicato non riguarda certo la partita di domenica, ma il risultato finale della stagione. Toscano infatti, salendo in cadetteria con il Cesena, punterebbe di conseguenza anche a raggiungere proprio Piero Braglia che, insieme ad Aldo Tesser (ora alla guida della Triestina nel girone A di Lega Pro), vanta il record di promozioni dalla C alla B.

Per il mister di Grosseto sono infatti quattro ottenute con Catanzaro (2003-2004), Pisa (2006-2007), Juve Stabia (2010-2011 dopo 60 anni aggiudicandosi pure la Coppa Italia di categoria) e Cosenza (2017-2018 ) quando subentrò a Fontana dopo cinque giornate e soli 2 punti classificandosi quinto poi il successo nella finale playoff a Pescara contro il Siena. Braglia è al Gubbio dal 17 giugno 2022, la scorsa stagione si è classificato quinto eliminato al primo turno playoff dall’Entella.

Mimmo Toscano, 52 anni, quindi con il suo Cesena punta dichiaratamente a raggiungere Braglia e Tesser come promozioni dalla C alla B. Il tecnico calabrese, alla sua seconda stagione in bianconero, vanta già tre salti dalla C alla B alla guida di Ternana (2011-2012, oltre alla conquista della panchina d’oro di categoria), Novara (2014-15 insieme alla Supercoppa di Lega Pro) e infine con Reggina nella stagione 2019-20 nell’annata pesantemente condizionata dal Covid. E’ in lizza quindi anche per questo primato personale. La scorsa stagione sempre con il Cesena ha fallito una clamorosa occasione: secondo posto a due punti dalla Reggiana poi sorprendente eliminazione ai rigori nella semifinale playoff al Manuzzi contro il Lecco dopo non aver chiuso il discorso nella partita di andata. Il Cesena adesso è secondo in classifica a -4 dalla Torres (che non ha mai perso come il Perugia, terzo) dovendo però recuperare la gara di Chiavari contro l’Entella.

Ma se Toscano in questa stagione vuole raggiungere Braglia a quota quattro promozioni, l’altro primatista Aldo Tesser punta alla quinta promozione dalla C alla B per il record assoluto. Il tecnico, alla guida della Triestina attualmente seconda nel girone A dietro al Mantova, vuole tornare in B. Tesser ha vinto con il Novara nel 2009-2010 portando poi i piemontesi subito in A dove mancavano da 55 anni, nel 2016-17 ha fatto centro a Cremona, nel 2018-19 ha festeggiato a Pordenone per una conquista storica e in tempi recenti nel campionato 2021-22 ha ottenuto la Lega Pro a Modena raggiungendo il record di vittorie di fila in categoria (era fermo a 11) toccando quota 14. Toscano quindi in questa stagione è a caccia della B bianconera e di conseguenza per eguagliare l’attuale primato di successi in categoria dell’accoppiata Braglia-Tesser.