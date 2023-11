Cesena, una vera e propria macchina da gol. Nessuno fa meglio del cavalluccio in Italia

di Enrico Magnani

Nei dizionari e nelle enciclopedie, goal è un sostantivo maschile che ha come sinonimi gol, rete, segnatura, marcatura, punto e meta. Da qualche mese, a questa lista si aggiunge anche ‘Cesena’. Sì, perché quest’anno i bianconeri sono una vera e propria macchina da gol. Per tre motivi ben precisi, che i Toscano-boys non mancano di evidenziare ad ogni partita. Tre buoni motivi per continuare su questa squadra. Tre ottimi motivi, come 3 sono i gol con cui il Cesena ha liquidato la Lucchese domenica scorsa. Tre super motivi per insistere e continuare a crederci, per continuare a costruire un futuro radioso e inseguire un sogno.

Il primo di questi motivi è il numero 15, con il quindicesimo che è uguale a Simone Pieraccini. Il classe 2004, ennesimo gioiello del vivaio del cavalluccio, è appunto il quindicesimo marcatore diverso bianconero a segnare almeno una rete in questo campionato di serie C. Qualcuno fra i professionisti in Italia fa meglio del Cesena? No. Qualcuno si avvicina, come il Mantova, nel girone A di serie C, che è fermo a quota 13. Poi c’è il Palermo, in serie B: i rosanero hanno segnato con 12 giocatori diversi. A quota 11, ai piedi del podio, ci sono sette squadre diverse, fra cui anche la Roma e la Juventus.

Il secondo motivo è un altro numero: 36. E questo è ancora più impressionante. Sono infatti le reti segnate dalla cooperativa del gol bianconera. Il valore di questo numero è dato dal fatto che al secondo posto, ad addirittura sette gol di differenza, c’è una squadra in piena lotta per lo scudetto: nientemeno che l’Inter. La squadra di Inzaghi, con gente come Lautaro Martinez e Calhanoglu, è finita sul tabellino 29 volte. Poi c’è il Parma, che sta volando in serie B ed è una seria candidata al salto in massima serie. I ducali sono sul terzo gradino del podio, con 27 marcature in carniere. Poi il Picerno (serie C girone C), Mantova (serie C girone A) e Napoli. Anche il City di robo-Haaland, con 32 reti, ha segnato meno del Cesena, così come il Psg del fenomenale Mbappè è dietro: per il fenomeno francese e compagni, appena 29 le marcature. Il Real Madrid? Ancora meno: ha segnato ’solo’ 28 gol.

Il terzo motivo è strettamente legato al secondo, ed è una media. Il Cesena viaggia a 2.57 gol a partita. Al secondo posto c’è ancora l’Inter, con 2.42 gol di media a incontro e, al terzo, ancora il Parma (2.23). Segue il Napoli, con una media del 2 tondo tondo, il Picerno (a 1.86) e la Roma (a 1.83). Anche qui, fra i professionisti nessuno riesce, almeno per ora, a fare meglio.

Ma cosa significa questo numero? In soldoni, è come dire che ogni volta che l’arbitro fischia l’inizio di una partita, il Cavalluccio parte già da almeno 2-0. Ed è un gran bell’andare. Basti dire che nelle prime 12 partite, il Cesena solo 4 volte ha segnato meno di 2 gol e, casualmente, sempre in trasferta: ad Olbia (ko), Pineto (1-1), Gubbio (1-1) e giovedì a Chiavari (0-1). E non è un caso che queste quattro partite siano state giocate tutte lontano dal Manuzzi. Sì, perché se si guardano solamente le reti segnate in casa, il dato letteralmente esplode: fra le mura amiche i bianconeri viaggiano con l’impressionante media di 3.29 reti a partita. Al secondo posto, staccatissima, la Roma: la squadra di Mourinho, Dybala e Lukaku è ferma a ‘solo’ 2.50. Al terzo posto, l’Inter (2.43), poi la Pro Vercelli (2.14) e il Picerno e il Frosinone (2 tondo).

Numeri, qualsiasi di questi venga preso in analisi, impressionanti: non solo in serie C, non solo in tutta Italia ma anche in Europa. ‘Freddi’ numeri, ma che scaldano il cuore dei tifosi e li fanno sognare una categoria lontana ormai da troppo tempo.