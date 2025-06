Champions e Conference League. I Capitani Reggenti ‘spingono’. Virtus, Tre Fiori e La Fiorita

In attesa di tuffarsi nei rispettivi impegni estivi, i club del Titano che si sono qualificati per le prossime Coppe europee sono nella giornata di ieri stati ricevuti in udienza, come ormai da consolidata tradizione a San Marino, dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi presso la Sala del Consiglio di Palazzo Pubblico. Presenti le delegazioni della Vitus, del Tre Fiori, de La Fiorita e, per il futsal, del Murata. L’incontro, al quale hanno preso parte anche il presidente della Federcalcio di San Marino, Marco Tura ed il segretario generale Luigi Zafferani, è stato aperto dal discorso del segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, e si è concluso, dopo un intervento anche da parte del presidente Tura, con il buon augurio dei Capitani Reggenti ed infine con il consueto omaggio delle maglie.

Ora alle formazioni della Repubblica non resta che tuffarsi in Europa. La prima a confrontarsi con le big del calcio europeo in Champions League sarà la Virtus, vincitrice dell’ultimo scudetto del Titano. I neroverdi di Acquaviva affronteranno i bosniaci dello Zrinjski Mostar. La gara di andata, al San Marino Stadium, è prevista per martedì 8 luglio, quella di ritorno in Bosnia la settimana successiva. Conference League invece per Tre Fiori e La Fiorita. La formazione di Fiorentino inizierà in casa giovedì 10 luglio e poi, una settimana dopo, farà visita agli armeni del Pyunik. All’opposto, La Fiorita giocherà la gara di andata del 10 luglio in trasferta, sul campo del Vardar, per poi ospitare la gara di ritorno – il 17 luglio – al San Marino Stadium.

Intanto nei giorni scorsi il segretario generale Luigi Zafferani ed il vicepresidente Simone Grana sono volati in Florida, negli Stati Uniti, per prendere parte ai lavori del Fifa Executive Football Summit organizzato a Miami. "Il meeting – spiegano dalla Federcalcio – ha rappresentato un’occasione unica per entrare in contatto con i dirigenti Fifa, così come con gli omologhi delle Confederazioni e delle Federcalcio del mondo". Nel corso dell’evento si è discusso degli aggiornamenti sulle iniziativo di primo piano della Fifa e delle sue competizioni, come del calcio femminile e dei programmi di sviluppo. Tutti i partecipanti hanno anche assistito a Boca Juniors-Bayern Monaco dalla tribuna dell’Hard Rock Stadium di Miami, lo scorso 20 giugno.