Che attesa per il derby! . A Rolo c’è il Fabbrico

Sono ben sette gli anticipi di oggi fra i dilettanti.

Si prende la copertina un derby d’Eccellenza tutto reggiano: il Rolo (16) alle 14,30 ospiterà il Fabbrico (17). Grande equilibrio, con le due formazioni divise da un solo punto. Arriva meglio a questo appuntamento il Rolo, che nelle ultime due ha fatto 4 punti, mentre il Fabbrico nelle ultime quattro ne ha perse tre e vinta una: dovrà, tra l’altro, fare a meno del mediano Faye, fermato per due turni dal giudice sportivo. Arbitro del derby sarà Francesco Iliano di Napoli.

Interessante anche un altro incontro fra reggiane, stavolta in Promozione (B): il fanalino di coda Atletic Progetto Montagna (6) riceverà il forte BibbianoSan Polo (29). Sono ben 23 i punti di differenza, ma gli appenninici non sono nuovi a sgambetti prestigiosi. Lo scorso anno, ad esempio, in casa superarono il Fabbrico che fino a quel momento non aveva mai perso, e che poi ha stravinto il campionato. Atletic senza il difensore mancino Messori (una gara di squalifica). Direttore di gara: Federico Stano di Modena (inizio ore 15).

Due anticipi in Prima. Nel girone C la FalkGalileo (13) ospiterà gli Original Celtic Bhoys (13). Pari punti: la Falk (sarà senza l’attaccante Arcuri, squalificato) viene da tre vittorie di fila, gli Original ne hanno perse tre nelle ultime quattro. Si gioca alle 15 e fischierà Andrea Monaco di Bologna. Nel girone D cerca riscatto il Carpineti (4), ultimo e reduce da quattro sconfitte. Ospiterà il Maranello (20): una prova dura. Direzione di gara affidata a Thomas Ammendola di Parma.

Tre gli anticipi di Seconda categoria. Nel girone B la Campeginese (18) alle ore 14.30 andrà sul campo del Virtus San Lorenzo (15): reggiani alla ricerca del terzo hurrà di fila. Fischietto a Fabio Zandonella Callegher di Piacenza. Nel girone D il Novellara (13) in casa se la vedrà col Rapid Viadana (16) alle ore 15. Reggiani, in serie utile da tre domeniche, che sognano l’aggancio in graduatoria per mettere nel mirino i playoff. Arbitro: Vincenzo Saggiomo di Reggio Emilia. Infine, il girone E: Roteglia (19) che sarà impegnato, alle 15, sul campo del Real Maranello (15). Anche il Roteglia, quarto in classifica, non perde da tre gare. Arbitraggio affidato a Mattia Barbolini di Modena.