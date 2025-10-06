Che festa, inaugurazione e vittoria. Camaiore: derby tuo, con gol da urlo

camaiore

CAMAIORE (4-2-3-1): Di Biagio; Casani, Accorsini, Diana, Tavernini; Bigica, Grilli; Raineri (12’ st Camaiani), Bongiorni (30’ st Marcucci), Luciani; Magazzù (48’ st Macchi). (A disposizione: Di Cicco, Giusti, Belli, Bartelloni, Bertellotti, Usseglio). All. Pietro Cristiani.

SERAVEZZA (4-1-3-2): Lagomarsini; Pucci (36’ st Fiore), Mannucci, Pani (22’ st Fontanarosa), Mannelli (30’ st Lecini); Bajic; Tognoni, Bedini, Fabri; Cupani (9’ st Spatari, 15’ st Lepri), Vanzulli. (A disposizione: N. Mosti, Cini, Mattioli, Sforzi). All. Cristiano Masitto.

Arbitro: Previdi di Modena (assistenti di linea Marga e Palma di Bologna).

Reti: 20’ st Bigica (C), 51’ st Macchi (C).

Note: ammoniti Casani (C), Mannucci (S), Marcucci (C), Camaiani (C) e Bigica (C); angoli 10-5 per il Seravezza; recupero 1’ pt e 5’+1’ st.

CAMAIORE – Il derby versiliese di Serie D lo vince il Camaiore che battezza come meglio non poteva il campo appena rifatto del Comunale. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni viene fuori una partita magari non bellissima qualitativamente parlando ma molto ritmata, con tanto agonismo, mosse tattiche e contromosse strategiche. Alla fine la vittoria camaiorese è meritata per come l’ha voluta di più e per l’atteggiamento coriaceo.

La partita però nel primo tempo l’ha fatta quasi tutta il Seravezza, tenendo saldamente in mano le redini del possesso palla e piantando per lunghi tratti le tende nella metà campo nemica. Ma non ha finalizzatosegnato, nonostante le due enormi occasioni capitategli nel primo quarto d’ora. Il Camaiore si è difeso bene e nella ripresa ha cambiato marcia giocando un secondo tempo davvero gagliardo... mentre i verdazzurri ospiti si sono “specchiati“ un po’ troppo e non migliorano granché coi cambi. A metà frazione poi il figlio d’arte Niccolò Bigica (sotto gli occhi di papà Emiliano, attuale tecnico della Primavera della Fiorentina ed ex buon centrocampista della Fiorentina in Serie A) tira fuori dal cilindro il gol della domenica con un gran destro all’incrocio dei pali opposto. Il raddoppio a partita finita sarà ancor più “esaltante“, col subentrato 2006 Macchi che dai 60 metri pesca il jolly a porta sguarnita (il portiere Lagomarsini era andato a saltare nell’altra area nell’ultimo disperato tentativo di assalto finale).

Gli errori pagati cari dal Seravezza comunque sono stati principalmente tre: i gol mancati al 5’ con Cupani, che di testa nemmeno inquadra lo specchio (perfettamente trovato tutto solo a centro area dal gran cross da sinistra di Mannelli), ed al 13’ con Tognoni, che di sinistro sottomisura spedisce clamorosamente sull’esterno della rete dopo l’errata uscita di Di Biagio, oltre alla lettura sbagliata di Lagomarsini che al 65’ si avventura in un’uscita non da lui (ne aveva “cannata“ una anche poco prima, al 59’, in occasione del gol annullato a Bongiorni di testa per fuorigioco) regalando al Camaiore la rimessa laterale in attacco da cui scaturirà poi il gol-capolavoro e sblocca-derby di Bigica. Il team di Cristiani si conferma “grande con le grandi“: gli 8 punti che ha li ha fatti contro Prato, Foligno, Grosseto e ora Seravezza.

Simone Ferro