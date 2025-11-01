Che stangata su Barsottini. Fermato fino ad anno nuovo

Che stangata per il portiere del Forte dei Marmi in Promozione Marco Barsottini: il 28enne numero uno carrarino, ex estremo difensore del Camaiore e della Massese, è stato squalificato dal giudice sportivo fino al 9 gennaio 2026. La motivazione, dopo il derby di sabato scorso terminato 2-2 col Pietrasanta al “Necchi-Balloni“, sono quelle riportare sul bollettino ufficiale: "Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica offendeva il direttore di gara rifiutando di abbandonare il terreno di gioco per circa 2 minuti. Al termine della gara cercava di ostacolare il rientro dell’arbitro nello spogliatoio reiterando le offese. Di poi impediva al direttore di gara la chiusura della porta dello spogliatoio ponendosi sull’ingresso desistendo da tale comportamento solo a seguito dell’intervento di un suo compagno".

Barsottini non ci sta. E mentre la società fortemarmina non farà ricorso ("Sono deluso e amareggiato" il commento del presidente Emiliano Ulivi) il portiere è deciso invece ad andar fino in fondo alla questione. "Una squalifica a tempo fino al 9 gennaio è veramente un attacco alla mia persona ingiustificato – dice Barsottini – non sono uno stinco di santo in campo ma mai in vita mia ho insultato un arbitro o ancor peggio ostacolato il suo rientro negli spogliatoi. Per questo motivo ho già avvertito la parte legale dell’Aic per sporgere denuncia, perché non intendo trascurare questo danno provocato a me come persona e al Forte dei Marmi come società".