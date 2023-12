Che tonfo il San Gimignano. Il Pianella fa tris. San Quirico di autorità, l’Amiata passeggia

SPOIANO

SPOIANO – La capolista si impone di autorità in Valdichiana e allunga il passo in graduatoria dalla sua solitaria posizione di vertice. Il collettivo della Val d’Orcia trova un ostacolo insidioso nello Spoiano, ma grazie a una prova di qualità e di carattere gli ospiti hanno ragione dei padroni di casa anche con un punteggio netto: 3-1 il finale per il San Quirico. Bernardini a segno per lo Spoiano. Varone e due volte Pasquini firmano invece il tris del San Quirico, che dimostra ancora la propria abilità all’interno del girone F di Prima, distinguendosi per un valido rendimento e per una concretezza tipica di una prima della classe.