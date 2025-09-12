Chianti Nord al via . Otto nuovi e un addio. Butera lascia il calcio

Otto acquisti di valore e un addio dell’ultima ora per il Chianti Nord. Sono arrivati l’esterno destro di difesa Michelangelo Cipriani dall’Antella, il difensore Brian Abazi ex Porta Romana, centrocampista, Stefano Farcas (anno 2007) dal Figline, l’attaccante Giulio Ponziani ex Settignanese, il centrocampista Niccolò Fortunati dall’Incisa, il portiere Soccodato dal Firenze Ovest e le giovani promesse Alari e Bonechi dall’Antella. Il colpo di scena è stata la scelta dell’attaccante Andrea Butera (nella foto) che ha deciso di interrompere l’attività. In panchina il confermato Michelacci, con ds Baccani e Crinelli, presidente Andrea Pucci. Obiettivo la salvezza in un girone molto difficile.

La rosa. Portieri: Simone e Tommaso Canocchi, Soccodato. Difensori: Abazi, Cipriani, M. Fortunati, Gordini, A. Leggieri, Pacini, Porreca, Kortz. Centrocampisti: Bonechi, Farcas, N. Fortunati, Lanotte, B. Leggieri, Piazzini, Prosperi e Valcareggi. Attaccanti: Ponziani, Latini, Dosso, P. Cordini, Bonarelli, Alari, Aiello. Esordio in Coppa domenica Chianti Nord-Galluzzo.

F. Que.