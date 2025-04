ChiantiBanca e Millenovecentoquattro: successo per il 'Kit del Tifoso Neonato' a Siena

ChiantiBanca si unisce all’associazione Millenovecentoquattro nel progetto del ‘Kit del Tifoso Neonato’ iniziativa varata nel 2024 dal Siena FC ed appunto dal supporter trust Millenovecentoquattro e che ha consegnato alle partorienti dell’ospedale di Siena il necessario per i piccoli tifosi. All’incontro di ieri intitolato "Su, Forza Siena, si crescerà, si tiferà, sicuro!" nell’auditorium di ChiantiBanca a Fontebecci con il direttore commerciale Cristiano Bolognesi a fare da padrone di casa anche il dg del Siena Fc Simone Farina insieme al presidente Jonas Bodin. Con loro il presidente di Millenovecentoquattro Simone Bernini e Tommaso Salomoni, addetto stampa dell’Aou Senese. "Il bilancio è molto positivo – sottolinea Bernini – anche al di là delle più rosee aspettative. Siamo 460 soci e siamo felici di ciò che abbiamo prodotto nel primo anno, tra cui quella del kit per neonati che assume una importanza fondamentale. Ringraziamo ChiantiBanca per il prezioso contributo che va nella direzione di poter provare a trasformare i 900 circa bambini all’anno che nascono a Siena in potenziali tifosi. Noi siamo nati nel momento più basso della storia del Siena e vorremmo contribuire a costruire una base dal basso anche per dimostrare che la città ha la giusta reattività nonostante gli eventi degli ultimi anni". Soddisfazione anche da parte dell’Aou Senese. "Il primo anno è stato importante – dice Salomoni -. Siamo stati felici di organizzare modi e tempi per le consegne del kit e della risposta delle famiglie dei neonati e anche del reparto di ostetricia con la dottoressa Meucci e prima ancora il professor Severi, grande tifoso della Robur. Stiamo parlando di 949 nati nel 2024 potenziali tifosi bianconeri del futuro". Per il dg Farina si tratta di un progetto "importantissimo che abbiamo organizzato insieme all’associazione Millenovecentoquattro ed è andato molto bene. Importante fidelizzare i nuovi tifosi. La squadra? Crediamo nei playoff, ci proveremo".

Guido De Leo