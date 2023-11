"Chiantigiana agguanta il pari a Lucignano: 1-1"

LUCIGNANO

1

CHIANTIGIANA

1

LUCIGNANO: Bacciottini, Tralci, Dyla, Campisi, Bennati, De Stefano, Conteduca, Pomeranzi, Ferretti, Vasseur, Gironi. Allenatore: Gennaioli.

CHIANTIGIANA: Gasparri, Ticci, Lellis, Posarelli, Calonaci, Pallanti, Conforti, Marchi, Del Sante, Milanesi (82’ Batoni), Machuca (76’ Longo). Allenatore: Molfese.

Arbitro: Enriquez di Firenze.

Marcatori: 70’ Vasseur, 78’ Conforti.

LUCIGNANO (AREZZO) – La Chiantigiana agguanta il pari, ma a conti fatti l’1-1 va stretto alla formazione allenata da Paolo Molfese. La Chiantigiana nel primo tempo ha dominato e si è vista anche una rete per una posizione di fuori gioco vista solo dal direttore di gara. Altre limpide occasioni capitate ai due attaccanti ospiti, Milanesi e Del Sante, non sono state concretizzate. La Chiantigiana, subìto lo svantaggio per opera di Vasseur, è riuscita comunque a raggiungere l’1-1 grazie a Conforti. Il pari è stretto e una sconfitta sarebbe stata una grossa beffa a carico di Ticci e compagni, che tornano comunque dall’insidioso match di Lucignano di Arezzo con un punto che fa morale e classifica e con una prestazione valida che fa ben sperare per il prosieguo del campionato di Promozione.

Paolo Bartalini