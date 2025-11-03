Chiantigiana travolgente. Il Bettolle piega la Poliziana. Gioia San Quirico. Frenata Casolese. Badesse di misura

Netta vittoria, nel Girone E, della Chiantigiana, che in trasferta travolge lo Stia con un netto 3-0, frutto delle reti del veterano Mugnai, di Machuca e di Pecchi. Successo fondamentale anche per il Bettolle, che contro la Poliziana ottiene il secondo successo stagionale e si porta fuori dalla zona retrocessione: 2-1 il risultato finale, frutto delle reti di Fabianelli e Kokora, per replicare alle quali non basta, all’ultima in classifica, il gol di Cavaletta. Successo esterno, infine, per il Torrita, che si mantiene a due punti dalla capolista Tegoleto battendo 2-1 in trasferta il Subbiano con le marcature di Veliz Coccolo e Pascucci.

Nel Girone F spicca il primo successo stagionale del San Quirico, che strappa un 1-0 sul campo del Pianella in una gara caratterizzata da un grande equilibrio tra le due formazioni: se infatti i locali colpiscono una traversa al 20’ con De Iorio, solo sette minuti dopo gli ospiti trovano il gol vittoria grazie ad un colpo di testa di Francesco Generali (nella foto) sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Pianella prova a più riprese a pareggiare, ma gli ospiti resistono con ordine e portano a casa tre punti a dir poco fondamentali. Altrettanto importante il successo dell’Atletico Piancastagnaio, che batte 3-1 il San Miniato e si arrampica fuori dalla zona rossa della classifica: gli amiatini passano in vantaggio al 37’ con Demuru e raddoppiano al 59’ con Caccamo. Gli ospiti accorciano le distanze con Gasperini Signorini, ma ci pensa Netti a chiudere definitivamente i conti. Ennesima giornata nera, invece, per i ‘cugini’ dell’Amiata: la squadra di Abbadia San Salvatore non riesce a bissare la vittoria della settimana scorsa e cede 3-2 al Cinigiano. Agli amaranto non bastano le reti di Ballerini e Bisconti per evitare la quinta sconfitta su sette partite e di ripiombare al penultimo posto. Nelle parti alte della graduatoria, da notare il mezzo passo falso del Torrenieri, che pareggia 1-1 contro il Radicondoli (reti di Furi e Girolami) e si fa riagganciare dallo Scarlino, mentre si avvicina ad una sola lunghezza di distanza il Badesse, che grazie alla rete di Mazza supera 1-0 il Ponte d’Arbia, che resta bloccato in coda alla graduatoria. Non riesce ad approfittarne, invece, la Casolese, bloccata sullo 0-0 dall’Argentario. Successo fondamentale, infine, per il Campiglia, che a Colle supera 2-1 il Montalcino ottenendo il secondo successo in categoria: in rete per i locali D’Angelo e Pezone, mentre agli ospiti non basta il gol di Majuri.

Marco Brunelli