Chierico blindato fino al 2028. L’Arezzo segue la linea di Bucchi

di Luca Amorosi

L’onda lunga della vittoria contro il Carpi di sabato pomeriggio regala un’altra bella notizia. La società amaranto ha infatti comunicato il prolungamento di contratto con Luca Chierico fino al 30 giugno 2028. L’, di fatto, blinda così uno dei suoi pezzi più pregiati. Il centrocampista ex Gubbio, per età, qualità tecnica e margini di crescita, sarebbe potuto finire, infatti, sul taccuino di tanti direttori sportivi, anche e soprattutto di categoria superiore. Classe 2001, a 24 anni compiuti pochi giorni fa è già un punto fermo del centrocampo amaranto. Bucchi, in questa stagione, non vi ha ancora mai rinunciato: sempre titolare nelle sette gare di campionato e anche nel primo turno di coppa. Il suo bottino personale conta già tre reti (due in campionato, una in coppa) e due assist per i gol di Pattarello contro Juventus Next Gen e Pianese. "Parlai già con Chierico quest’estate – aveva detto Bucchi dopo la partita del Comunale contro il Carpi – dicendogli che mi aspettavo un passo avanti importante da lui, perché lo ritengo davvero forte, con mezzi tecnici e fisici incredibili e in grado di abbinare estro e sostanza. Finora, forse, gli è mancata la continuità: se riuscirà a trovarla, potrà arrivare molto in alto e mi aspetto molto di più da lui".

Dichiarazioni che lasciano intendere la stima verso il ragazzo da parte del tecnico e anche la voglia di spronarlo a fare ancora meglio, per lui e per la squadra. Chierico, figlio di Odoacre ex calciatore della Roma, tra le altre, era arrivato in amaranto durante le ultime ore di mercato dell’estate 2024. Già durante la gestione Troise si stava ritagliando un ruolo da protagonista prima che un infortunio al bicipite femorale più serio del previsto lo tenesse fuori per gran parte della scorsa stagione, minando il suo processo di crescita. Rientrato proprio contro il Gubbio, sua ex squadra, nell’ultima panchina del tecnico napoletano prima dell’esonero, ha ritrovato via via spazio con l’attuale allenatore, segnando due reti pur disputando solo tre gare dall’inizio. Quest’anno, invece, con i problemi fisici che sembrano ormai definitivamente alle spalle, finora è un titolare inamovibile. Insieme a Pattarello, è l’unico a non essere mai partito dalla panchina, appunto.

Una tendenza che difficilmente cambierà, anche quando rientrerà Dezi, il centrocampista a lui più simile per caratteristiche tecniche. Dopo Mawuli e Guccione, insomma, Cutolo ha completato i rinnovi dei tre centrocampisti più impiegati finora.

Il prossimo sulla lista potrebbe essere il difensore Gigli, anche lui in scadenza il prossimo giugno. Tra i calciatori in rosa il cui contratto scade il prossimo giugno ci sono anche Venturi, Righetti e Dezi. Intanto, la Ss ha anche comunicato il calendario degli allenamenti della settimana: oggi seduta a porte chiuse, mentre domani è previsto un allenamento alle ore 11 a Rigutino, prima di un’altra seduta a porte chiuse giovedì, alla vigilia di Rimini- di venerdì 3 ottobre alle 20.30.