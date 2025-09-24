Chierico e Tavernelli sono decisivi. Male De Col e Arena
TROMBINI 6,5 Colpito a freddo dall’1-0 di Chesti. E’ incolpevole sul raddoppio. Nel recupero si esalta su Coccia.
DE COL 4,5 L’errore in disimpegno che dà il là al raddoppio della Pianese è imperdonabile per un giocatore della sua esperienza.
ARENA 5 Un debutto da titolare con più ombre che luci. Soffre Bellini ed appare spesso incerto. (Dal 55’ GILLI 6 Dà fisicità la dietro).
CHIOSA 5,5 Dovrebbe dare tranquillità ed esperienza al reparto ed invece finisce per essere impreciso.
RIGHETTI 6,5 Nel primo tempo Coccia lo infila con fin troppa facilità. Cresce prepotentemente alla distanza: assist a Chierico e cross al bacio per il palo di Ravasio.
MELI 5 Spreca l’occasione che Bucchi gli offre da titolare. Poco meno di un’ora come un pesce fuor d’acqua (Dal 55’ RAVASIO 6,5 Fa sentire la sua presenza in area di rigore).
GUCCIONE 5,5 Ha responsabilità sul vantaggio della Pianese quando respinge corto. Stenta a decollare.
CHIERICO 7 Male nel primo tempo come l’intera squadra. Nella ripresa torna ad esser il furetto del centrocampo che suggella con il quarto gol.
PATTARELLO 7,5 Si prende l’Arezzo sulle spalle nel momento della difficoltà. Freddo dal dischetto e geniale quando disegna il 3-2.
CIANCI 5 Si conquista il rigore più per ingenuità di Ercolani che merito suo. Imbrigliato nelle maglie difensive avversarie. Dopo sei giornate è a fermo al palo (Dal 92’ MAWULI SV).
VARELA 5 Un paio di accelerazioni e poco altro. (Dal 55’ TAVERNELLI 7 Segna il gol del pari con una stilettata di classe).
Andrea Lorentini
