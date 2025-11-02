Chiesanuova a caccia di punti. "Possiamo fare bene a casa della terza forza»

La nona giornata di campionato riserva un impegno assai complicato per il Chiesanuova desideroso di metter fine alla crisi di risultati. Alle 14.30 infatti i biancorossi scendono in campo al "San Francesco" di Trodica e sarà quasi un testa-coda visto che i padroni di casa sono terzi e gli ospiti penultimi con 10 punti in meno. Oltre a Carnevali, Mariotti dovrà fare a meno anche di Persiani. "Una tegola che non ci voleva – afferma il mister –, Francesco ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti in rosa e contro la Civitanovese era entrato bene, era riuscito a sfondare palla al piede in più occasioni. Fortunatamente sta meglio e mi auguro da martedì di riaverlo a disposizione". Come si può reggere l’urto dell’attacco trodicense, il più prolifico dell’Eccellenza (13 centri) e magari ottenere quella vittoria da sogno che alla squadra manca dal 21 settembre? "Affrontiamo una compagine molto forte in attacco (Spagna è vicecannoniere del torneo con 5 gol) e non solo, un team da vertice. Servirà entrare con l’approccio giusto provando a vincere i duelli che si presenteranno. Siamo sfavoriti ma questo è un campionato incerto e abbiamo le qualità per dire la nostra anche in casa del Trodica".

Andrea Scoppa