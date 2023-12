Chiesanuova. Big match a Urbino, tre punti per avvicinarsi sempre di più alla vetta

Lo stadio "Montefeltro" di Urbino è il campo principale della penultima giornata di andata del campionato di Eccellenza, perchè alle 14.30 vi si gioca il big match tra i ducali terzi in classifica e gli ospiti del Chiesanuova quarti appena un punto dietro. Di fronte le due squadre con gli attacchi più prolifici: il Chiesanuova vanta 18 reti segnate e l’Urbino (assieme al Montegranaro) 17 centri, ma è difficile immaginarsi oggi una sfida di stampo prettamente offensivo. Questo perché anche se siamo solamente a dicembre i punti in palio iniziano ad essere pesanti, specie per l’Urbino che dopo un avvio sfavillante ha smesso di vincere e non ha più festeggiato dal 22 ottobre. Il team di Ceccarini viene da tre pareggi consecutivi e dunque è spinto da forti motivazioni di vittoria. I ducali ritrovano dopo la squalifica Dalla Bona in mediana, il giocatore di maggior prestigio avendo militato in serie B con Modena e Cittadella e in attacco attenzione al vice bomber del torneo, Sartori. Il Chiesanuova ha meno pressioni perchè è la rivelazione assieme al Montegranaro, tuttavia viene da due trasferte finite male e deve invertire il trend. Mobili potrà provarci con tutti gli effettivi a disposizione, ci sono solo alcune pedine alle prese con acciacchi dovuti a malanni di stagione. Per i biancorossi sarà la seconda trasferta consecutiva. Nemmeno tra una settimana la squadra potrà giovarsi del "Sandro Ultimi" e pertanto chiuderà l’andata senza avere realmente mai giocato in casa.

Andrea Scoppa