Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Chiesanuova. Brutta prestazione in Coppa Italia. Serve una reazione

Chiesanuova. Brutta prestazione in Coppa Italia. Serve una reazione

La sconfitta 0-2 di mercoledì rischia di aver chiuso l’avventura stagionale del Chiesanuova in Coppa Italia. Mercoledì 15 ci sarà...

di ANDREA SCOPPA
3 ottobre 2025
XWhatsAppPrint

La sconfitta 0-2 di mercoledì rischia di aver chiuso l’avventura stagionale del Chiesanuova in Coppa Italia. Mercoledì 15 ci sarà il ritorno al Polisportivo ma sarà durissima provare a replicare il cammino di un anno fa, terminato con il ko in finale con l’Urbania. Un Chiesanuova irriconoscibile, tanto più che invece era reduce dalla miglior prestazione finora, a Matelica. Mobili ha operato parecchio turnover, qualche elemento messo dal 1’ è indietro a livello di condizione dopo problemi fisici importanti (Sopranzetti e Papa) ma anche la Civitanovese aveva in campo le seconde linee, anzi per 10/11 erano millennials. Però mentre l’argentino Pitronaci dribblava chiunque, Candia e Franco galoppavano e il gioco era fluido, tra i biancorossi fioccavano errori su errori, nelle sponde, nei disimpegni o nei movimenti. Una serataccia, acuita dall’ennesimo rosso in questo avvio (Tacconi), a conferma del nervosismo. "È un momento in cui giochiamo con timore" ha ammesso Mobili. Bisogna recuperare lo spirito giusto perché tra due giorni al "Don Guido Bibini" arriva la Sangiustese. E dopo una vittoria e 3 stop, non si può più sbagliare in campionato.

Andrea Scoppa

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su