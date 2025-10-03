Chiesanuova. Brutta prestazione in Coppa Italia. Serve una reazione

La sconfitta 0-2 di mercoledì rischia di aver chiuso l’avventura stagionale del Chiesanuova in Coppa Italia. Mercoledì 15 ci sarà il ritorno al Polisportivo ma sarà durissima provare a replicare il cammino di un anno fa, terminato con il ko in finale con l’Urbania. Un Chiesanuova irriconoscibile, tanto più che invece era reduce dalla miglior prestazione finora, a Matelica. Mobili ha operato parecchio turnover, qualche elemento messo dal 1’ è indietro a livello di condizione dopo problemi fisici importanti (Sopranzetti e Papa) ma anche la Civitanovese aveva in campo le seconde linee, anzi per 10/11 erano millennials. Però mentre l’argentino Pitronaci dribblava chiunque, Candia e Franco galoppavano e il gioco era fluido, tra i biancorossi fioccavano errori su errori, nelle sponde, nei disimpegni o nei movimenti. Una serataccia, acuita dall’ennesimo rosso in questo avvio (Tacconi), a conferma del nervosismo. "È un momento in cui giochiamo con timore" ha ammesso Mobili. Bisogna recuperare lo spirito giusto perché tra due giorni al "Don Guido Bibini" arriva la Sangiustese. E dopo una vittoria e 3 stop, non si può più sbagliare in campionato.

Andrea Scoppa