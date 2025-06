Chiesanuova Calcio: Mongiello resta capitano, Sbarbati verso l'addio

Voci di mercato anche per l’attacco del Chiesanuova. La società nei giorni scorsi ha annunciato la conferma di Mobili in panchina e appunto il Mobili-Ter molto probabilmente avrà ancora in Mongiello il capitano. A fine campionato i rumors davano re Carlo prossimo all’addio dopo l’approdo in biancorosso nel 2020, invece il numero 10 si lega ancora di più alla società presieduta dal patron Bonvecchi.

Sempre seguendo le voci di mercato, ci saranno cambiamenti nel reparto offensivo del Chiesanuova, l’indiziato a partire sarebbe il centravanti Sbarbati. Il forte ariete ha patito diversi problemi fisici nella seconda metà dell’ultimo campionato e dovrebbe riavvicinarsi a casa, nell’anconetano (Portuali?). Da capire, in caso di reale addio, se il Chiesanuova sceglierà di giocare di nuovo con una punta di peso o se opterà per soluzioni alternative.

Intanto sembra vicina la conferma anche per il prodotto locale (è di Grottaccia) Pasqui, ala guizzante e che all’occorrenza può essere impiegata pure come attaccante esterno.