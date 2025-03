Chiesanuova. Carnevali: "La gara a Monte Urano più difficile del match di Osimo»

Rimasto a ridosso del duo di testa ed eliminata al 90% dalla corsa playoff una rivale scorbutica come l’Osimana, il Chiesanuova si prepara ad un’altra domenica in trasferta. Stavolta a Monte Urano per misurarsi contro il Monturano Campiglione penultimo in classifica e al momento retrocesso in virtù del vantaggio in doppia cifra del Fabriano Cerreto sul Mariner. Una partita che i fermani sentono tanto (troppo...) e che il Chiesanuova vuol vincere per poi giocarsi tutto nelle quattro gare-finali che riservano proprio i due scontri diretti. Per questo rush l’allenatore Mobili ha una freccia in più al suo arco, vale a dire il rientro dell’esterno Carnevali. Domenica è stato inserito nella ripresa ed ha contribuito all’azione del gol vittoria.

Carnevali, per lei, filottranese, era una sorta di derby?

"Effettivamente sì, la sentivo. L’espulsione di Patrizi ci ha aiutato ma abbiamo meritato il blitz perchè ad Osimo è dura per tutti e non a caso solo una volta era stato violato quel campo. Contento di aver fornito l’assist per il gol di Pasqui, fatto di testa e non di braccio come ha detto qualcuno".

Finalmente in campo dopo oltre due mesi.

"Sono felicissimo perché ho vissuto molto male l’infortunio. Addirittura era stata ipotizzata l’operazione e la stagione già finita, fortunatamente un ortopedico altro ha fatto la diagnosi giusta e sono potuto tornare".

Domenica col Monturano gara decisiva per nutrire speranze di rimonta fino alla fine?

"Sì se parliamo di primato. Sarà più dura di Osimo ma dobbiamo provarci anche perché in scia abbiamo tante squadre agguerrite".

Andrea Scoppa