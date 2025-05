Chiesanuova, delusione in semifinale: Mongiello riflette sulla sconfitta contro Tolentino

CHIESANUOVA "Adesso la rabbia e il dispiacere prevalgono sul resto. Ho tanta delusione perché ci tenevo a regalare una gioia ai tifosi e non puoi perdere una semifinale 0-4". Carlo Mongiello, il capitano del Chiesanuova, è stato uno degli ultimi ad arrendersi domenica contro il Tolentino nel match che ha chiuso la stagione dei biancorossi, in semifinale come l’anno prima. Per il numero dieci un ko difficile da digerire, le sue parole si avvicinano a quelle utilizzate dal presidente Bonvecchi a caldo: "In tre partite contro il Tolentino abbiamo segnato 3 gol e ne abbiamo presi 9, segno inequivocabile che hanno qualcosa in più di noi. Tuttavia non mi aspettavo questo tipo di passivo dopo tanti sacrifici e un campionato stratosferico". Quanto ha inciso la vostra lunga assenza da gare ufficiali, praticamente un mese? "Premesso che farci giocare dopo un mese la reputo una follia, però in queste gare si va oltre la tecnica e il calcio". Beh il Tolentino ha nuovamente impressionato al "Sandro Ultimi" come qualità tecnico-tattica. "A loro non posso che fare i complimenti, per me giocano il miglior calcio dell’Eccellenza, ma quando non puoi rispondere allo stesso modo devi metterci altro e invece sono stati più cattivi di noi, avevano più fame di vincere". Resta da applausi comunque la vostra stagione. Mobili ha detto che il Chiesanuova non è ancora pronto per queste partite, quanto manca allora per l’ultimo step? "Io credo poco, mi dà fastidio chi parla di noi come una novità dato che siamo in Eccellenza da tre anni e abbiamo fatto due playoff di fila. Serve un passaggio mentale e magari serve che chi verrà possa intendere il Chiesanuova come club di blasone, come quello di una grande piazza". Da maceratese ed ex sia della Rata e soprattutto dei cremisi, che finale immagina per questa Eccellenza? "Il Tolentino che ho visto domenica può fare senz’altro parecchia strada. Mi auguro che farà la finale con il K-Sport, anche perchè secondo me i pesaresi possono accusare il colpo della sconfitta patita all’ultima giornata". Andrea Scoppa