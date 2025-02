Chiesanuova. Domenica festa per le 300 gare di Morettini: "È stato bello arrivare a questa quota»

Chiesanuova-Portuali Dorica di domenica sarà "Moro Day". La società locale sta organizzando una giornata speciale, un pomeriggio di celebrazioni nei confronti di Alex Morettini, centrocampista che a Montefano ha indossato i colori biancorossi per la 300ª volta. Un traguardo gigante, ancor più bello perché parliamo di un ragazzo proprio della frazione di Treia. Una pedina duttile (domenica era difensore), un mediano volto naturalmente al sacrificio e che rappresenta lo spirito e il Dna del Chiesanuova, quello del sottovalutato.

Morettini, che effetto ha fatto raggiungere le 300 presenze e che prova sapendo che tra due giorni avrà una festa tutta per lei? "È stato bello arrivare a 300 giocando da titolare e in un derby come quello di Montefano. A domenica ci penso poco, però ho chiesto a Marco De Santis di esserci. Per me rappresenta il capitano, calciatore che tanto ho stimato ed è stato di esempio per me".

E pensare che alla prima apparizione venne sostituito dopo 20’... "Vero! Però non mi arrabbiai, in fondo ero un ragazzino ed anzi forse è stato un bene. Mi è servito per crescere".

Il ricordo indelebile? "La finale playoff del 2022, a Jesi, che ci ha dato per la prima volta l’Eccellenza".

E domenica i rivali saranno i Portuali come allora. "Infatti. Dopo due gare perse in casa non vogliamo fare altri regali. Mi aspetto un Chiesanuova umile ma anche con coraggio".

Il 32enne Morettini da settimane afferma che questa sarà l’ultima stagione e poi si ritirerà, ma chissà che la festa non faccia cambiare idea alla bandiera biancorossa.

Andrea Scoppa