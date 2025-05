Chiesanuova e Ivan Menghi si separano: il direttore sportivo lascia dopo un biennio di successi

Si separano le strade tra il Chiesanuova e il direttore sportivo Ivan Menghi (foto). Il 52enne ricopriva l’incarico dall’estate del 2023 ma già dal 2015 al 2021 era stato in biancorosso, prima in qualità di portiere, poi fungendo da preparatore dei portieri ed infine come consulente di mercato e diesse. "Le idee non collimano più con quelle del presidente nelle scelte tecniche e di gestione e allora – spiega Menghi – senza polemica o creare problemi, ho deciso di fare un passo indietro". Si chiude un biennio di lavoro sicuramente positivo. "Sì, è stata una gran bella esperienza e sono contento per il Chiesanuova, due volte terzo in Eccellenza e due volte ai playoff. Il presidente mi aveva chiamato per operare sul mercato e per prima cosa ho scelto Mobili e poi Bruni. L’allenatore ci ha dato grande credibilità e poi ha contribuito tantissimo nei risultati con la sua sapienza calcistica, ma debbo elogiare anche il team manager che, da ex Recanatese, ha portato nel club la sua capacità organizzativa ed è stato trait d’union tra squadra e dirigenza. Ho voluto bene a tutti e spero di aver lasciato un bel ricordo anche dal punto di vita umano".

an. sc.