Chiesanuova. Esonerato l’allenatore Mobili. Spunta l’idea Mariotti

Alla vigilia ci aveva risposto con un sincero "Non so" alla domanda se il doppio viaggio tra Urbania ed Urbino poteva segnare la sua panchina a Chiesanuova. In virtù della lunga esperienza, Mobili sapeva che il rischio esonero era forte e il 5° ko in sei gare gli è stato fatale. Ieri il club lo ha reso noto con un comunicato che ha riconosciuto la difficoltà nel prendere tale decisione per la gratitudine verso un tecnico che, dal 2023, ha fatto vivere i momenti più alti nella storia del Chiesanuova. Ma dopo una partenza da 3 punti e 2 reti segnate, peggior attacco pur essendo il reparto meno modificato in estate, qualcosa andava fatto per scuotere l’ambiente. Il sostituto forse verrà annunciato oggi, anche perché il Chiesanuova domani giocherà il ritorno di Coppa a Civitanova. Tra i nomi che si fanno, in pole sembra esserci Mariotti, ex Fabriano Cerreto e per anni all’Atletico Gallo. La scorsa settimana il presidente Bonvecchi aveva sottolineato che la squadra doveva ritrovare le caratteristiche tipiche del Chiesanuova, cioè grinta e orgoglio. Dopo due anni e passa sotto un "martello" come Mobili, la sensazione è che si punterà su una figura capace di dare serenità. I calciatori sono tutti sotto esame e qualcuno farà le valigie. A Urbania ha esordito dal primo minuto il neo-acquisto Perri.

Andrea Scoppa