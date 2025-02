Chiesanuova in campo. A Urbino per voltare pagina

L’obbligo di riscattarsi ma l’ostacolo del campo più difficile. Il Chiesanuova recupera oggi alle 15 la gara con l’Urbino rinviata lo scorso 9 febbraio causa nebbia (curiosamente già tra gennaio e febbraio del 2023 la lunga trasferta di Urbino creò problemi con ben due rinvii per neve) e a distanza di dieci giorni si torna al "Montefeltro" per riprendere la partita dal 35’ e sul risultato di 0-1. Sì perché nonostante dalla panchina e dalla tribuna non se ne fosse accorto nessuno, i biancorossi l’avevano sbloccata grazie al rigore di capitan Mongiello. Un vantaggio che, dopo aver subìto il secondo ko interno consecutivo, diventa ancor più importante da difendere per il Chiesanuova. Non sarà semplice perché si tratta di uno scontro diretto (Urbino quinto con 35 punti e Chiesanuova terzo a 39) e perché i ducali sono l’unica squadra di Eccellenza imbattuta in casa, roccaforte da 22 punti. L’allenatore Mariani ha Bardeggia in grande spolvero, autore di una tripletta domenica nel derby col Fano e bomber del campionato con 11 centri assieme a Grassi della Sangiustese. I gialloblù rispetto al 9 febbraio hanno inoltre meno acciaccati. Di contro Mobili non avrà Persiani che era e resta squalificato per questo match e in più difficilmente potrà contare su Monaco, già domenica out per un problema al ginocchio. Se il difensore non ce la farà, assai probabile il riutilizzo dietro della coppia Canavessio-Tempestilli, mentre davanti dovrebbe partire dal primo minuto, anzi dal 35’, l’ariete Sbarbati.

Andrea Scoppa