Chiesanuova. La felicità di Pasqui:: "Una vittoria fortemente voluta»

L’appuntamento con la vittoria non poteva più essere rimandato e così è stato. Dopo due ko, peggior partenza in 4 anni di Eccellenza, il Chiesanuova si è "sbloccato" in campionato e lo ha fatto ancora contro il Montefano. Autore della prima rete in questo torneo e quindi match winner è stato Pasqui. Non una novità per il ragazzo di Grottaccia, già marcatore del primo gol dello scorso torneo, nel blitz 0-1 in casa del Mariner. Pasqui, a fine match eravate stremati, volevate fortemente sbloccarvi. "Sì, sentivamo questa partita. Anche se nelle prime due uscite avevamo perso contro team che reputo fortissimi, era importante non farsi sfuggire i 3 punti". Una rete d’astuzia in velocità, da punta più che da ala approfittando del mal posizionamento dei rivali. "Russo mi ha fornito la solita bella palla in verticale e in contropiede li abbiamo infilzati". Se col Tolentino meritavate di più, forse col Montefano avete avuto più fortuna? "Se avessero pareggiato non avrebbero rubato nulla perché nella ripresa hanno creato parecchio. Forse ci siamo abbassati più del solito per l’ansia di sbloccarci. Il calcio è così, a volte dà e a volte toglie".

Andrea Scoppa