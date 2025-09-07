Chiesanuova, la prima è coi cremisi: "Loro sono forti, c’è da usare la testa"

Tolentino, proprio tu! Il quarto torneo di Eccellenza, di fila, inizia alle 15.30 per il Chiesanuova ospitando i cremisi. Al "Don Guido Bibini" si riprende da dove si era lasciato, perché gli avversari oltre a essere di notevole valore tecnico, portano alla mente i tonfi interni dei biancorossi nell’ultima stagione, prima 1-5 poi lo 0-4 nella semifinale playoff. Non aiuta certo aver visto poi il collettivo di Passarini vincere di goleada domenica a Trodica in Coppa. Mobili arriva bene al match dopo il blitz 0-1 di Montefano e recupera l’ariete Papa. Da capire se in porta andrà Monti o il baby Zannotti, tra l’altro tolentinate, autore di una bella prova domenica. Mister, lei è uno dei tecnici più esperti dell’Eccellenza, riesce ancora ad emozionarsi alla vigilia? "A differenza dei primi anni ora dormo sereno ma le emozioni restano. Guai se non fosse così". Certo non l’ideale partire contro il Tolentino. "Vero, una squadra forte e gioca bene. La sfida sarà utile per capire a che punto siamo". I ricordi possono incidere mentalmente? "Nel calcio e nella vita bisogna guardare avanti. Non si vive di ricordi, belli o brutti". Cosa deve cambiare rispetto ai precedenti e rispetto alla prima mezzora di Montefano che non ha gradito? "Sapevamo che i viola sarebbero stati più brillanti e quindi dovevamo gestire meglio palla, scelte e ritmo. Anche stavolta dovremo usare la testa".

Andrea Scoppa